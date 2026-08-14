Le long feuilleton concernant l'intérêt du Barça pour recruter Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, s'est retrouvé dans une impasse ces derniers jours.

L'Atlético Madrid refuse d'autoriser le départ d'Alvarez, qui s'accroche dans le même temps à son rêve de rejoindre le Barça.

Selon la radio Cadena SER, l'attaquant argentin a commencé à accepter sa nouvelle situation au sein de l'Atlético Madrid et a compris qu'il ne rejoindrait pas le Barça par le biais d'un transfert.

Le journaliste Miguel Martín Talavera a précisé, dans l'émission El Larguero, qu'Alvarez ne cachait plus à ses coéquipiers du vestiaire qu'il s'était trompé dans la manière dont il avait géré tout ce qui touchait à l'intérêt du club catalan pour l'enrôler.

L'importance de la chose réside dans le fait que, jusqu'à présent, Julian Alvarez n'avait pas avoué cette vérité à ses coéquipiers et ne l'avait pas exprimée de cette façon.

Talavera a déclaré : « Alvarez a parlé avec ses coéquipiers et leur a dit que son engagement envers le maillot était total, et que tant qu'il resterait à l'Atlético Madrid, que ce soit pour un an, trois ans ou même deux jours, le club passerait avant toute autre chose. »

Dans ce contexte, Talavera a expliqué que l'aveu de l'attaquant argentin « efface totalement toute possibilité de rébellion », après que des spéculations avaient évoqué une telle éventualité au cas où le club madrilène ferait obstacle à sa volonté de partir à Barcelone.

Il a ajouté : « Il a parlé avec ses coéquipiers au cours des dernières heures et leur a dit que son engagement envers l'Atlético l'emportait sur toute autre chose, et il a reconnu qu'il s'était trompé, en particulier dans la manière et le style avec lesquels il avait exprimé sa position. »

Cependant, le journaliste qui suit l'actualité de l'Atlético Madrid a insisté sur le fait que cela ne signifie pas que Julian ne souhaite plus rejoindre Barcelone.

Il a souligné : « Alvarez a désormais conscience qu'il ne rejoindra pas Barcelone par le biais d'un transfert. Je pense qu'il se rapproche de plus en plus d'un revirement de position. »