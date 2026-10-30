Le groupe de 18 joueurs de la sélection anglaise se réunira le week-end prochain dans le Cambridgeshire, où Bellingham père pourrait faire ses débuts sous le maillot des Three Lions. Pour l’attaquant, la boucle serait ainsi bouclée : après d’innombrables saisons sur les terrains amateurs anglais, il pourrait finalement connaître les honneurs d’une sélection internationale.

Bellingham a derrière lui un parcours mouvementé dans le football hors League. En 17 ans, il a porté le maillot de 22 clubs différents avant de mettre un terme à sa carrière de joueur en 2019.

Il a notamment laissé son empreinte à Cheltenham Town et à Newport County à la fin des années 1990. Mais c’est à Leamington, entre 2008 et 2009, puis à Bromsgrove Sporting, en 2014, qu’il a connu les périodes les plus intenses de sa carrière, disputant à chaque fois son plus grand nombre de matches. Même après sa retraite officielle, l’attaquant est resté proche du football et a entretenu sa forme dans des compétitions de vétérans.

Son 50e anniversaire, en mars dernier, lui a permis de devenir éligible à la catégorie d’âge supérieure, rendant ainsi possible sa convocation par la fédération. Dans un communiqué officiel, la fédération anglaise des vétérans a confirmé les détails des rencontres : « Les vétérans anglais ont annoncé leurs groupes pour deux matches internationaux contre la République d’Irlande, le dimanche 1er novembre, dans le Cambridgeshire. Les plus de 50 ans joueront à 14 h 15 et les plus de 60 ans à 16 h 15, à l’Elite Football Complex, dans le Cambridgeshire. »

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Combien de fois Jude Bellingham a-t-il joué pour l’équipe d’Angleterre ?

Bellingham père rejoint ainsi ses fils au niveau des sélections nationales. Jude, 23 ans, compte désormais 60 sélections en équipe première, pour 14 buts et 15 passes décisives. Il a inscrit à lui seul sept buts cet été lors de la Coupe du monde, où il menait l’attaque aux côtés de Harry Kane, tout juste sacré Ballon d’Or.

Son frère cadet Jobe est, quant à lui, l’un des leaders de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans. En douze matches, il compte un but et quatre passes décisives. Il a également porté le brassard de capitaine des Young Lions lors de leurs onze dernières rencontres.