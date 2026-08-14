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Retour surprenant ! Un ex-talent du Bayern Munich sur le point de rejoindre la Bundesliga

Bundesliga
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Mayence vs Paderborn
Mayence
Paderborn

Gabriel Vidovic tente une troisième fois sa chance dans l’élite allemande : après des essais dans son club formateur du Bayern Munich et au FSV Mayence, il se dirige désormais vers le promu, le SC Paderborn, selon les médias croates.

Selon un rapport de Sportske Novosti, le SCP devrait payer autour de trois millions d’euros d’indemnité de transfert pour l’ailier gauche de 22 ans du Dinamo Zagreb. En Croatie, le départ imminent de Vidovic est accueilli avec une certaine surprise, puisqu’il n’avait rejoint le champion record qu’à l’été dernier et avait signé un contrat jusqu’en 2029.

Vidovic aurait expressément demandé à partir, affirme le rapport. Pour le match de championnat de vendredi soir, il ne figurait déjà plus dans le groupe du Dinamo.

SPOXgetty

Vidovic rêve de percer au Bayern

Vidovic est né à Augsbourg et a rejoint dès l’âge de 12 ans le grand Bayern Munich en quittant le FCA, où il a longtemps été considéré comme un immense talent. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Julian Nagelsmann, il a ensuite fait ses premiers pas chez les professionnels et a débuté en Bundesliga.

S’en est suivi un prêt peu spectaculaire au Vitesse Arnhem (2022/23) et un autre prometteur au Dinamo un an plus tard, dont il avait parlé à SPOX lors d’une interview exclusive.

Mais le rêve de s’imposer au Bayern ne s’est jusqu’ici pas concrétisé. Après un nouveau prêt, cette fois en Bundesliga au FSV Mayence 05, il est retourné définitivement à Zagreb à l’été 2025 pour 1,2 million d’euros, où Vidovic s’est fortement développé.

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