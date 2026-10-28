La malédiction française a pris fin au club saoudien d'Al-Nassr, quelques heures avant d'affronter Al-Khaleej en Roshn Saudi League.

Al-Nassr reçoit Al-Khaleej, demain jeudi, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Et 24 heures avant la rencontre, le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a annoncé le retour du défenseur français Mohamed Simakan dans la liste de l'équipe, après sa guérison de la blessure dont il a souffert au cours de la période écoulée et sa participation aux entraînements collectifs.

Simakan ne sera pas le seul à faire son retour, puisqu'il sera accompagné de l'ailier saoudien Abdulrahman Ghareeb, après que ce dernier s'est lui aussi remis de la blessure dont il souffrait durant la période écoulée.

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En revanche, un autre joueur français sera absent de la rencontre, l'ailier Kingsley Coman, en raison d'un manque de préparation, malgré son retour aux entraînements collectifs hier mardi.

Le duo français Coman et Simakan avait manqué les deux dernières rencontres de l'équipe de la capitale en Roshn Saudi League, contre Neom et Al-Fayha, en raison de leur blessure.

Le duo était censé manquer quatre matchs d'Al-Nassr, mais deux d'entre eux ont été reportés, contre Al-Ahli en Roshn Saudi League et le club émirati d'Al-Wasl en Ligue des champions d'Asie Elite.

Rappelons qu'Al-Nassr occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 25 points, à deux longueurs du Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadsiah, troisième, à la différence de buts, ce dernier ayant disputé un match de plus.