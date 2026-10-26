Selon les informations du spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio, le joueur offensif polyvalent figure sur les tablettes du RB Leipzig, club de Bundesliga. Le club saxon suivrait actuellement Licina de près afin d’étudier la possibilité de le recruter cet hiver.

Sous contrat avec la Juventus Turin depuis janvier 2026, Licina a été prêté l’été dernier à l’US Cremonese, club de deuxième division, pour gagner du temps de jeu. Il y compte trois actions décisives en neuf matches officiels : deux buts et une passe décisive.

Avant de rejoindre le club le plus titré d’Italie, Licina était sous contrat avec le Bayern Munich. Il y a évolué dans toutes les catégories de jeunes, des U17 aux U19, puis chez les amateurs, sans toutefois jouer avec l’équipe première.

Le joueur de 19 ans avait alors quitté le club munichois faute de perspectives et tenté sa chance à la Juventus, en Italie. Mais avec la Vieille Dame, il n’a joué qu’avec les U20 et l’équipe réserve. En 13 matches officiels de Serie C, la troisième division italienne, il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Licina est international allemand U19, mais pourrait également jouer pour le Monténégro. Il compte jusqu’à présent 31 sélections dans les équipes de jeunes allemandes, pour quatre buts.