Retour émouvant après 16 ans d’absence : la star paraguayenne n’a pu contenir ses larmes lors de la conférence de presse

La salle de conférence de presse de la sélection paraguayenne a vibré d’émotion, Larmes de joie et fierté se mêlaient, illustrant l’ampleur de l’exploit accompli par la « Albirroja », de retour sur la grande scène mondiale après une longue et difficile absence qui l’avait tenue éloignée des trois dernières éditions de la Coupe du monde, en 2014, 2018 et 2022.

Le jeune milieu de terrain de 23 ans, Diego Gómez, pièce maîtresse de la sélection, n’a pu contenir son émotion. Assis aux côtés de son sélectionneur argentin Gustavo Alvaro, il a laissé éclater sa tristesse en évoquant l’honneur de porter les couleurs de son pays au plus grand rendez-vous planétaire.

« Je suis extrêmement heureux de pouvoir représenter mon pays à la Coupe du monde », a déclaré Gomez d’une voix émue, avant de fondre en larmes. « Après beaucoup d’efforts et de souffrances, nous avons enfin réussi à nous qualifier. En réalité, vous me connaissez bien, je suis quelqu’un de très émotif. Je vais donner le meilleur de moi-même à 100 % pour faire naître la joie sur tous les visages ici », avant de fondre en larmes devant l’assistance.

Dans un geste à la fois paternel et solidaire, l’expérimenté sélectionneur Álvaro l’a aussitôt serré dans ses bras, lui apportant un soutien moral considérable avant d’ajouter, la voix chargée d’émotion : « Il n’y a pas de mots pour décrire cette situation. Ce que vous voyez, c’est exactement ce que nous ressentons tous, c’est ce que ressent tout le Paraguay, et c’est ce qui anime le cœur de chaque joueur de cette équipe. »

Formé au club paraguayen Libertad, il a évolué aux côtés de Lionel Messi à l’Inter Miami puis, en 2024, il a rejoint Brighton pour un transfert estimé à 13 millions d’euros. Malgré son jeune âge, il possède déjà un parcours international notable : il a défendu les couleurs de son pays au Championnat sud-américain des moins de 20 ans en 2023 et a mené la sélection aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le Paraguay dispute cette année sa neuvième Coupe du monde, après ses participations en 1930, 1950, 1958 et 1986, ainsi que son âge d’or s’étendant de 1998 à 2010.

L’édition 2010 en Afrique du Sud demeure le temps fort de l’histoire du football paraguayen : la sélection avait terminé en tête du groupe F avant de rejoindre la Slovaquie au tour suivant, avant de céder en quarts de finale face à l’Espagne, future championne.

Le Paraguay entamera son parcours dans la Coupe du monde actuelle samedi à l’aube, face aux États-Unis, qui évolueront à domicile devant leur public.