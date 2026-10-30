Al-Hilal se prépare à récupérer plusieurs de ses cartes maîtresses avant la rencontre attendue face à Al-Fateh, prévue samedi dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, dans l'espoir de dépasser les effets de la récente défaite asiatique et de renouer avec la victoire.

Al-Hilal avait concédé une défaite surprise face à Al-Shamal du Qatar sur le score de 3-1, mardi soir, dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie Elite, mais le club est désormais proche de retrouver les services de certains de ses éléments de base, tandis que la situation de l'une de ses plus grandes stars reste liée à la décision du staff technique.

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Dans ce contexte, les tests physiques auxquels s'est soumis le Serbe Sergej Savić, milieu de terrain d'Al-Hilal, ont montré sa pleine disponibilité pour participer aux prochains matchs, selon ce qu'ont révélé des sources spéciales au journal «Arriyadiyah», confirmant que Simone Inzaghi prévoit de faire appel à lui face à Al-Fateh. Savić avait manqué la rencontre contre Al-Shamal en raison d'une fatigue musculaire.

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Al-Hilal retrouve également les services du Néerlandais Crysencio Summerville, absent lors du dernier match asiatique en raison de sa suspension, et qui devient disponible pour Inzaghi face à Al-Fateh, ce qui offre à l'entraîneur des options supplémentaires au niveau de la ligne offensive avant la rencontre attendue.

En revanche, Inzaghi hésite entre le duo Salem Al-Dawsari et Sultan Mandash, lors de la séance d'entraînement prévue vendredi, pour choisir le remplaçant adéquat du Brésilien Gabriel Martinelli, qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, et les derniers entraînements trancheront l'identité du joueur qui bénéficiera de l'occasion de participer.

Entre le retour de Savić et de Summerville, et le choix attendu entre Al-Dawsari et Mandash, Al-Hilal continue d'organiser ses cartes avant la rencontre face à Al-Fateh, dans l'attente de la décision d'Inzaghi concernant le onze de départ, alors que l'équipe espère retrouver rapidement son équilibre après le récent faux pas continental.