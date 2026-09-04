Beaucoup d’éléments laissent penser que Neuer, qui a fêté son 40e anniversaire en mars dernier, mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison en cours. Pour l’instant, peu d’indices permettent de savoir ce que le gardien d’exception compte faire après sa carrière de joueur. Les possibilités ne devraient pas manquer pour un homme au parcours sportif, à l’expérience et au réseau de Neuer.

Avant le choc de samedi à Schalke, Alex Hefer a évoqué un retour de Neuer dans son ancien club. Hefer, président du conseil de surveillance de S04, pense certes que Neuer va d’abord « profiter de son temps » avant de réfléchir à « ce qu’il veut faire », comme il l’a expliqué à Bild . « S’il souhaite ensuite exercer dans son ancienne ou dans sa nouvelle patrie, c’est à lui d’en décider. »

Natif de Gelsenkirchen, Neuer a contrarié la majeure partie des supporters des Königsblauen avec son transfert au FC Bayern Munich en 2011 et les circonstances qui l’ont accompagné. Mais pour Hefer, ce chapitre doit être clos : « En tant que club, nous pouvons être fiers de sa carrière. Son départ a été controversé, mais personnellement, je pense que chacun peut faire des erreurs, surtout quand il est jeune. À un moment, il faut aussi savoir passer à autre chose. »

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Le Bayern veut aussi continuer à s’appuyer sur ses anciens joueurs à l’avenir

Au Bayern, Neuer est passé du statut de l’un des plus prometteurs gardiens du monde à celui de l’un des plus grands portiers de tous les temps. Il a été sacré à plusieurs reprises meilleur gardien du monde, est devenu en 2014 non seulement champion du monde avec l’Allemagne, mais aussi sportif mondial de l’année, et a remporté avec le Bayern, en plus d’innombrables titres de champion et de Coupes d’Allemagne, la Ligue des champions à deux reprises.

Le président Herbert Hainer a déjà souligné qu’une carrière après la carrière au sein du club munichois à succès était également envisageable pour Neuer. « Bien sûr, notre souhait est aussi d’intégrer d’anciens joueurs à l’avenir, s’ils sont prêts à le faire », a déclaré Hainer. « Car ils ont une expérience incroyable, connaissent le club et le football professionnel sur le bout des doigts, et c’est ce qui nous aide. »

Samedi, après sa victoire 5-1 à domicile lors du match d’ouverture de la saison contre le VfB Stuttgart, le Bayern affrontera une équipe de Schalke qui, en tant que promue en Bundesliga, a commencé la saison par une défaite 3-0 sur le terrain du FC Augsbourg.



