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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
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Retour chargé d’émotion ! Kaka, légende de l’AC Milan, fond en larmes lors de son intronisation au Hall of Fame à San Siro

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Kaka a vécu un retour inoubliable à San Siro après son intronisation au Hall of Fame de l’AC Milan, avant la victoire du club face à l’Inter. Visiblement ému par l’accueil qui lui a été réservé, le légendaire Brésilien a même suggéré de reprendre un chant classique des supporters pour Christian Pulisic, l’une des vedettes actuelles du club.

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Un retour chargé d’émotion pour une véritable légende de Milan

L’ancien milieu de terrain Kaka a vécu une soirée particulièrement émouvante samedi à San Siro. Le légendaire Brésilien a été officiellement intronisé au Hall of Fame de Milan peu avant le très attendu derby de la Madonnina.

Son intronisation s’est déroulée sur la pelouse, avant le coup d’envoi du match face au rival local, l’Inter. Elle a donné le ton d’une soirée mémorable pour le club, qui s’est finalement offert une impressionnante victoire 3-1.

Le meneur de jeu emblématique reste le dernier joueur de Serie A à avoir remporté le prestigieux Ballon d’Or. Son héritage au club demeure manifestement intact auprès des supporters.

Kaka peine à décrire ce qu’il ressent à San Siro

Le légendaire meneur de jeu était visiblement ému par l’accueil incroyable que lui a réservé le public milanais. Sur la pelouse avant ce derby à fort enjeu, il a savouré l’affection des supporters qui l’avaient autrefois vu dominer le football italien et européen. Au micro de DAZN après avoir reçu cette prestigieuse distinction de son ancien club, Kaka a reconnu être submergé par l’émotion.

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« C’est très difficile de mettre des mots sur ce que je ressens quand je suis ici, à San Siro, avec tous les supporters de Milan, a-t-il expliqué. C’est un jour spécial pour moi. »

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Un chant spécial pour Christian Pulisic

Lors de son interview au bord du terrain, l’icône brésilienne a été interrogée sur la possibilité de revoir prochainement ses compatriotes briller sous le maillot de Milan. Favorable à cette idée, elle a également pris le temps de faire l’éloge d’un vétéran du Real Madrid.

« J’aime voir des Brésiliens dans les grands clubs. J’aimerais en revoir à Milan, a répondu Kaka. J’aime aussi beaucoup Luka Modric, c’est également un ami. »

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L’ancien milieu de terrain s’est ensuite tourné vers l’effectif actuel de Milan, et plus particulièrement vers l’attaquant américain Christian Pulisic. Selon lui, un ancien chant de supporters autrefois dédié à Andriy Shevchenko, « il n’est pas brésilien, mais... », conviendrait parfaitement à l’ailier en forme.

Milan veut capitaliser sur son succès dans le derby

La présence de Kaka avant le match semble avoir inspiré l’équipe actuelle, qui a décroché un résultat majeur sur le terrain. La victoire 3-1 face à l’Inter permet au club de faire une avancée significative au classement de Serie A et de conforter sa suprématie locale.

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L’équipe cherchera désormais à conserver cet élan lors de ses prochaines rencontres. Milan affrontera ensuite Ferencvaros en Ligue Europa.