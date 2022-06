Retour du Boxing Day, les principaux chocs : toutes les infos sur le calendrier 2022-2023 de la Ligue 1

La LFP a dévoilé ce vendredi 17 juin le calendrier de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Une saison qui sera très longue et verra le retour du « Boxing Day ».

Il est enfin là pour le plus grand bonheur des supporters. Le calendrier de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 a été dévoilé par la LFP ce vendredi.

Cette 85e édition de notre championnat commencera le week-end des 5, 6 et 7 août 2022 et se terminera le samedi 3 juin 2023 avec le traditionnel multiplex de la 38e et dernière journée..

Un « Boxing Day à la française »

Cette saison sera interrompue par la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) et aura pour conséquence le retour du « Boxing Day » à la française : la Ligue 1 jouera le 28 décembre (16e journée) puis les 1er et 2 janvier 2023 (17e journée). Le 1er janvier, quatre matchs seront en multiplex à 15h, un match sera programmé à 17h et un autre en soirée à 20h45. Le 2 janvier, la programmation sera décomposée en quatre matchs à 15h, 17h, 19h et 21h.

Il faut remonter aux années 50-60 pour voir les joueurs de Ligue 1 arpenter les terrains pendant les fêtes de fin d'année. Ainsi, par exemple, lors de la saison 1956-1957, la dernière journée des matches aller s'était déroulée le 24 décembre 1956 et la première journée des matches retour le 26 décembre.

Enfin, dans ce contexte particulier de la reprise de la saison, la 19e journée programmée le week-end du 14 et 15 janvier sera structurée telle une journée classique et non plus sous la forme d’un multiplex.

Classique, Olympico, derbies...

Concernant les principales affiches, le choc entre le PSG et l'OM aura d'abord lieu au Parc des princes, lors de la onzième journée (16 octobre) et le retour, au Vélodrome, aura lieu le 26 février à l'occasion de la 25e journée.

L'Olympico aura lieu le 6 novembre au Vélodrome et le 23 avril au Parc OL. Avec la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, il n'y aura pas le célèbre derby contre l'OL et ce, pour la première fois depuis la saison 1995-1996 !

Le derby du Nord aura lieu les 9 octobre et 5 mars et le derby de la Côte d'Azur le 4 septembre et le 26 février.

La première journée de Ligue 1 (6 et 7 août) :

Clermont - PSG

Marseille - Reims

Lyon - Ajaccio

Strasbourg - Monaco

Rennes - Lorient

Toulouse - Nice

Lille - Auxerre

Angers - Nantes

Montpellier - Troyes

Lens - Brest

Les gros chocs de la saison :

PSG-Monaco : 28 août (J4)

Nice-Monaco : 4 septembre (J6)

OL-PSG : 18 septembre (J8)

Lille-Lens : 9 octobre (J10)

Rennes-Nantes : 9 octobre (J10)

PSG-OM : 16 octobre (J11)

OM-OL : 6 novembre (J14)

Monaco-OM : 13 novembre (J15)

Boxing Day : 28 décembre (J16)

Monaco-OM : 29 janvier (J20)

Monaco-PSG : 12 février (J23)

OM-PSG : 26 février (J25)

Monaco-Nice : 26 février (J25)

Nantes-Rennes : 26 février (J25)

Lens-Lille : 5 mars (J26)

PSG-OL : 2 avril (J29)

OL-OM : 23 avril (J32)

