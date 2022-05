Le retour de Benzema, la prolongation de Mbappé, turnover… Didier Deschamps fait le point sur le rassemblement des Bleus

Ce samedi 28 mai, Didier Deschamps s'est exprimé en conférence de presse sur les quatre matches qui attendent les Bleus en Ligue des nations.

Après un passage à Cannes pour Kylian Mbappé et quelques jours de repos pour d'autres, les joueurs de l'équipe de France ont rejoint Clairefontaine samedi vers 12h. Seul Karim Benzema manque à l'appel puisqu'il dispute la finale de la Ligue des champions samedi soir au stade de France. Alors que les 23 joueurs effectuent une sortie à vélo en fin d'après-midi, Didier Deschamps s'est exprimé sur les quatre matchs qui arrivent mais est aussi revenu sur la prolongation de l'attaquant du PSG et le mercato à venir.

La Ligue des Nations mieux que des matchs amicaux ?

On ne va pas regretter parce qu'au fur et à mesure des années c'était difficile de trouver des adversaires et c'est toujours mieux d'être en compétition. Les matches amicaux étaient intéressants, mais rien ne remplace la compétition, même pour le public avec l'intérêt de remporter un trophée. On a eu la chance de remporter la Nations League la saison passée. C'est plus facile aussi au niveau des déplacements, et plus facile de concerner les joueurs.

A quand le retour de Karim Benzema avec les Bleus ?

Il y a 23 joueurs qui sont arrivés. Le 24e arrive lundi soir. Karim joue ce soir et je lui laisse le temps comme j'ai toujours fait avec les autres avant de nous rejoindre.

L'équipe de France, une bouffée d'air pour des joueurs comme Varane et Griezmann ?

A tout rassemblement en équipe de France, il y a des différences entre les joueurs qui vont bien en club, d'autres moins, qui subissent aussi l'environnement collectif. Ça arrive parfois que certains joueurs qui ne sont pas performants en club le soit en équipe de France, d'autres c'est l'inverse. Le plus important c'est d'avoir cette unité. Aujourd'hui, il n'y a pas de soucis particuliers sur les 23 qui sont là.

Nkunku, Diaby, Ben Yedder, trois joueurs que Deschamps veut voir…

Avec ces quatre matchs rapprochés on ne fera pas enchainer tous les matches, il y aura des rotations sur le 1er, le 2e, le 3e et on verra bien. Olivier Giroud n'est pas avec nous pour donner du temps de jeu à Moussa, Christopher et Wissam. Et si possible on fera en sorte de concerner tout le monde. Faire en sorte qu'ils soient acteurs, pour qu'ils s'aguerrissent, pour avoir plus d'expérience. Ça donnera des infos supplémentaires sur la liste définitive pour le Mondial.

Sur le mercato qui arrive et Aurélien Tchouameni…

Il fait partie des joueurs qui sont très sollicités, mais je ne suis pas là pour leur donner un conseil. S'ils veulent en parler, je peux donner mon avis. Mais c'est leur choix de carrière, dans l'absolu il n'y a que des bons choix. On peut toujours dire après coup que... Mais c'est à eux de faire en sorte que tout se passe bien.

La décision de Mbappé de rester au PSG. Peut-il grandir en restant ?

C'est son choix. Ce qui est une évidence qu'il reste en Ligue 1, c'est une très bonne chose pour le football français. Il est attaché au club, il a dit ce qu'il avait à dire mais en étant Français, ça ne peut être qu'une bonne chose. On peut grandir en restant. Aujourd'hui l'objectif du PSG est le même que dans tous les grands clubs, et de gagner la Ligue des champions. Il sera peut-être amené un jour à partir à l'étranger, mais ça n'est pas une obligation. On ne va pas parler dans d'autres périodes où il y avait un décalage par rapport à la France. Mais aujourd'hui, le choix des joueurs n'est pas le même. C'est peut-être moins une obligation de partir à l'étranger pour accomplir de belles choses.

Les possibles tensions entre Benzema et Mbappé…

De ma position de sélectionneur, où j'ai les joueurs en direct, je sais de A à Z ce qu'il se passe, l'essentiel c'est le groupe. Ça peut mener à des incompréhensions. D'une situation où on peut tous tirer des conclusions négatives alors qu'elles ne le sont pas forcément... Ça peut se transformer en un malentendu qui ne reflète pas la réalité. Aujourd'hui avec le monde connecté ça peut aller très très vite, la moindre photo ça part vite. Même moi je n'y suis pas (rires).

Sur la maturité de la jeune génération

Cette génération n'a pas que des bons côtés mais elle en a aussi. Aujourd'hui, un jeune de 19 ans, ça peut passer pour un peu présomptueux, ils vont dans les grands clubs, pas de soucis, mais ils font tout pour réussir. Il y a sur et en dehors du terrain, ils savent très bien communiquer. Ils se préparent plus ou sont mieux accompagnés.