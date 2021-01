Un retour de Benzema à Lyon ? « Ce serait fantastique » déclare Garcia

Rudi Garcia serait ravi d'accueillir Karim Benzema. Mais il n'y croit pas beaucoup...

Invité du podcast « Gones Cast », Karim Djaziri, agent historique de Karim Benzema mais qui ne le représente plus directement, a évoqué avec insistance un retour de l'attaquant français à l'Olympique Lyonnais, son club formateur : « Karim Benzema à l'OL ? Oui, oui je pense. Il en a vraiment envie, ce n'est pas d'aujourd'hui, il m'en parle régulièrement, il regarde tous les matches, il est attaché à sa ville, il revient régulièrement à . D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium. Plusieurs fois, je lui ai dit de venir, mais il était gêné, il sait que le président va le faire venir sur la pelouse et ce n'est pas son délire. »

Bien évidemment, après une telle déclaration, c'est l'emballement médiatique. Ce mercredi, en conférence de presse, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a évoqué cette rumeur : « Si je blaguais, je dirais que c'est l'ex-agent de Karim qui a dit ça. Ce n'est pas Karim qui parle. On ne peut pas donner une grande crédibilité à ça. C'est un ancien lyonnais titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde. Ce serait fantastique que Karim remette le maillot de l'OL un jour mais on n'est pas dans les supputations, « machin ou le concierge de son immeuble a dit ça ». Ce qui est sûr, c'est qu'il envoyé un message à Tino Kadewere avant le derby, ça c'est super parce que Karim est l'idole de Tino. J'ai trouvé ça super. S'il n'est plus très bien au Real, il n'y pas de problème. »

Sous contrat avec le jusqu'en juin 2022, Karim Benzema a toujours l'OL dans son cœur, club qu'il a rejoint l'année de ses dix ans et avec lequel il a fait ses débuts en pro en 15 janvier 2005. Et même si Benzema défend les couleurs du Real Madrid depuis 2009, il suit avec assiduité le parcours de son ancien club : comme le rappelait Rudi Garcia, il a envoyé un tweet à Tino Kadewere pour l'encourager avant le derby contre l'AS Saint-Etienne. L'OL a écrasé son voisin 5-0 à Geoffroy-Guichard et Kadewere s'est illustré en marquant un doublé pour le plus grand bonheur de Benzema.