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L'AC Milan a confirmé que Carlo Ancelotti, figure légendaire du club, entrerait dans son prestigieux Hall of Fame le mois prochain. L'actuel sélectionneur du Brésil fera un retour chargé d'émotion à San Siro pour recevoir cette distinction avant le match de Serie A contre Parme.

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Un retour marquant à San Siro

Le légendaire Ancelotti retrouvera San Siro pour une cérémonie spéciale le 6 décembre. L'actuel sélectionneur du Brésil a été choisi comme l'un des trois plus grands milieux de terrain de l'illustre histoire de l'AC Milan, ce qui lui vaut une place permanente parmi les icônes du club.

La cérémonie aura lieu juste avant le coup d'envoi du match contre Parme, une rencontre particulièrement symbolique : Parme est le club de la ville natale d'Ancelotti, mais aussi l'une des équipes qu'il a entraînées au cours de sa riche carrière. Son ancien coéquipier Daniele Massaro a été choisi pour remettre le trophée à celui que les supporters milanais surnomment affectueusement « Carletto ».

L'héritage d'Ancelotti comme joueur

Si de nombreux jeunes supporters le connaissent pour son talent tactique sur le banc, Ancelotti était une pièce maîtresse de la légendaire équipe de l'AC Milan de la fin des années 1980. Il a joué un rôle clé au sein de la formation qui a remporté tous les grands titres sous la direction d'Arrigo Sacchi.

Ancelotti a porté le maillot de l'AC Milan de 1987 jusqu'à sa retraite en 1992. Durant ses cinq années au club, il a disputé 160 matches, marqué 11 buts et délivré 12 passes décisives. Il a également remporté deux Coupes des clubs champions européens, deux titres de Serie A, deux Supercoupes de l'UEFA, une Coupe intercontinentale et une Supercoupe d'Italie avec l'AC Milan.

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Un maître sur le banc

Les liens d'Ancelotti avec le club se sont encore renforcés lorsqu'il est revenu à San Siro comme entraîneur principal en 2001.

À la tête de l'équipe entre 2001 et 2009, Ancelotti a conduit l'AC Milan à deux titres en Ligue des champions, un titre de Serie A, deux Supercoupes de l'UEFA, une Coupe du monde des clubs, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie. Ces succès ont encore renforcé sa réputation de spécialiste des compétitions européennes.

Des rendez-vous décisifs en championnat pour l'AC Milan

L'AC Milan occupe actuellement la quatrième place de Serie A avec 27 points, à huit longueurs de la Lazio, en tête du classement, mais avec un match en moins. Le club se prépare à affronter Cagliari lundi, puis Parme le 6 décembre, avec l'objectif de réduire l'écart avec le sommet du classement.