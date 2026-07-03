Un entraîneur retraité depuis quatre ans s’est officiellement proposé aux clubs saoudiens pour y travailler prochainement. Il avait marqué de son empreinte le football local en tant que l’un de ses techniciens historiques.

Il s’agit de l’Argentin Gabriel Calderón, qui avait mené la sélection saoudienne à la qualification pour la Coupe du monde 2006 avant d’être limogé juste avant le tournoi. Il a ensuite dirigé Al-Ittihad de 2008 à 2010, puis Al-Hilal jusqu’en 2011.

Il s’est confié au journal saoudien Al-Riyadiah au sujet de l’élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026, après une dernière place dans le groupe H avec deux points, suite à deux matchs nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, et à une lourde défaite face à l’Espagne (0-4).

L’entraîneur argentin a déclaré à ce sujet : « Depuis mon départ [d’Arabie saoudite], beaucoup de choses ont changé. Il se peut que l’évolution du championnat, ainsi que la faible participation des joueurs locaux, se soient répercutées sur le niveau de l’équipe nationale. »

Concernant son passage dans le royaume, il précise : « J’y ai tout accompli, j’ai aimé le football et le peuple saoudien, et je me suis qualifié pour la Coupe du monde sans perdre le moindre match. J’aurais aimé poursuivre à la tête de la sélection lors de la Coupe du monde. »

Il conclut : « Je souhaite simplement que la sélection saoudienne et le football national connaissent le succès, et j’espère avoir un jour l’occasion de vivre et de travailler à nouveau dans cette nouvelle ère du football en Arabie saoudite. »

L’entraîneur argentin n’a plus exercé depuis 2022, date à laquelle il a quitté le club émirati de Khorfakkan, après plusieurs expériences dans la région, notamment aux Émirats arabes unis (Bani Yas, Al-Wasl), au Qatar (Qatar SC) et avec la sélection bahreïnie.