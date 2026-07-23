Rétabli de sa blessure : un joueur de la sélection saoudienne renforce Al-Nassr au Portugal

Le club d'Al-Nassr a reçu un nouveau renfort lors de son stage à l'étranger, dans la capitale portugaise Lisbonne, alors qu'un joueur de la sélection saoudienne est sur le point de le rejoindre.

Al-Nassr dispute la deuxième phase de son stage de préparation pour la nouvelle saison, dans la ville portugaise de Lisbonne depuis le 19 juillet, un stage qui se poursuit jusqu'à son départ le 5 août prochain.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Nawaf Boushal, latéral d'Al-Nassr, s'est remis de la blessure qu'il a subie lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Boushal avait été victime d'une déchirure des ligaments de l'articulation, lors du match nul et vierge face au Cap-Vert, au cours de la troisième journée de la phase de groupes, l'obligeant à suivre un programme de rééducation, malgré les vacances accordées aux joueurs internationaux.

Le journal a précisé que le latéral saoudien rejoindra le stage d'Al-Nassr au Portugal après-demain samedi, en compagnie de ses coéquipiers en sélection saoudienne, Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri et Abdullah Al-Khaibari.

Dès son arrivée à Lisbonne, Boushal passera un examen médical afin de s'assurer de sa condition et de sa disponibilité pour participer avec l'équipe aux entraînements ainsi qu'aux matchs amicaux et officiels.

Al-Nassr se prépare à affronter les Espagnols de Mérida en amical, le 28 juillet, puis les Portugais d'Estrela Amadora le 1er août prochain, avant de clôturer le stage par une rencontre face aux Espagnols d'Almería le 4 du même mois.

À noter qu'Al-Nassr a entamé son stage à l'étranger par une défaite surprise face à l'équipe réserve du club portugais de Benfica sur le score de 1-2, dans un match qui a vu la participation de nombreux éléments non titulaires.