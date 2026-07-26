Régis Le Bris, l'entraîneur de Sunderland, a adressé un message d'avertissement à Xabi Alonso, l'entraîneur de Sunderland, concernant son souhait de recruter le Suisse Granit Xhaka, joueur des Black Cats.

L'international suisse a été un élément essentiel dans la septième place obtenue par Sunderland en Premier League la saison dernière, contribuant à la qualification en Ligue Europa. C'est pourquoi Le Bris affirme qu'il n'est pas question que Xhaka quitte Sunderland.

Interrogé sur Xhaka, l'entraîneur français a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Daily Mail » : « Non, ce sujet est clos. »

Et d'ajouter : « Il a été très clair sur son avenir. Il aime Sunderland et veut y rester. Il veut construire son avenir. C'est un bon et grand capitaine. »

Le journal « Daily Mail » avait indiqué plus tôt ce mois-ci que Sunderland avait refusé une offre de Chelsea d'un montant de 8 millions de livres sterling pour recruter Xhaka, la qualifiant d'insultante.

Bien que le joueur de 33 ans soit séduit par l'idée de jouer à nouveau sous la direction de Xabi Alonso, après une période réussie passée sous ses ordres au Bayer Leverkusen, Xhaka a confirmé son engagement envers Sunderland à l'issue de discussions avec le club.