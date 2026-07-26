Régis Le Bris, l'entraîneur de Sunderland, a adressé un avertissement à Xabi Alonso, l'entraîneur de Sunderland, concernant son souhait de recruter le Suisse Granit Xhaka, joueur des Black Cats.

L'international suisse a été un élément essentiel dans la septième place obtenue par Sunderland en Premier League la saison dernière, contribuant à la qualification pour la Ligue Europa. C'est pourquoi Le Bris affirme qu'il n'est pas question que Xhaka quitte Sunderland.

L'entraîneur français a déclaré, lorsqu'il a été interrogé au sujet de Xhaka, dans des propos rapportés par le journal « Daily Mail » : « Non, ce sujet est clos. »

Et d'ajouter : « Il a été très clair au sujet de son avenir. Il aime Sunderland et veut y rester. Il veut construire son avenir. C'est un bon et grand capitaine. »

Le journal « Daily Mail » avait rapporté plus tôt ce mois-ci que Sunderland avait rejeté une offre de Chelsea d'un montant de 8 millions de livres sterling pour recruter Xhaka, la qualifiant d'insultante.

Bien que le joueur de 33 ans soit séduit par l'idée de jouer de nouveau sous les ordres de Xabi Alonso — après une période fructueuse passée sous sa direction au Bayer Leverkusen —, Xhaka a confirmé son engagement envers Sunderland après des discussions avec le club.