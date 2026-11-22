Un coup dur pour le jeune espoir du PSG

Le Paris Saint-Germain a appris que Doue, l’un de ses jeunes talents les plus influents, allait être éloigné des terrains pendant une longue période. Le club a officiellement confirmé la gravité de la blessure qu’il a contractée lors d’un récent match de Ligue 1, après des examens.

Dans un communiqué médical, le Paris Saint-Germain a indiqué : « Désiré Doué a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de son équipe contre Nice, disputé aujourd’hui, samedi, en Ligue 1. Le joueur doit être opéré avant la fin du mois. »

Cette blessure survient au pire moment pour le joueur de 21 ans, devenu un élément central du projet du Parc des Princes depuis son arrivée de Rennes en 2024. Doue réalisait une saison productive : en 10 matches de championnat et 571 minutes de jeu, il avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Son absence laisse un grand vide dans l’effectif de Luis Enrique, d’autant qu’il peut évoluer à plusieurs postes en attaque.

Neymar parmi les premiers à soutenir le Français blessé

Bien qu’il ne joue plus dans la capitale française, l’attaquant de Santos Neymar a rapidement montré qu’il suivait toujours de près son ancien club. La légende brésilienne a publié un message de soutien dans sa story Instagram pour encourager le jeune attaquant dans cette période difficile.

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 ROM Regarder

Neymar a partagé une publication portant les mots « Reste fort » auprès de ses millions d’abonnés, signe du respect que Doue a gagné auprès des plus grandes figures du football.

Le club a lui aussi rapidement témoigné sa solidarité à son joueur, qui entame un long parcours de convalescence. Les comptes officiels du PSG sur les réseaux sociaux ont publié un message simple : « Avec toi Desire », accompagné d’un émoji en forme de cœur. Cette marque publique de soutien montre à quel point Doue est apprécié au sein du club.

Les blessures s’accumulent pour Enrique

La perte de Doue pose un défi tactique majeur à Luis Enrique, déjà confronté à un secteur offensif diminué . Le club parisien doit actuellement composer sans la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une blessure similaire au genou lors d’un match contre Barcelone en octobre. Privé pour une durée indéterminée de deux de ses joueurs les plus créatifs, Enrique devra puiser dans son effectif ou se tourner vers le prochain mercato hivernal.

L’apport de Doue au PSG depuis son arrivée de Rennes, où il s’était révélé à l’adolescence, est indéniable. Il totalise 121 matches de Ligue 1 au cours de sa carrière, pour 22 buts et 16 passes décisives. Son plus grand moment reste la finale de la Ligue des champions 2025 contre l’Inter Milan, à Munich, lors de laquelle il avait marqué deux fois dans une large victoire 5-0.

Désormais, au lieu de préparer une période des fêtes chargée et de nouvelles soirées de Ligue des champions, il se concentre entièrement sur son opération et sa convalescence.