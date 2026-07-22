Responsable du but encaissé ? Les supporters adressent de lourds reproches à la star argentine après la défaite en Coupe du monde contre l'Espagne

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont désigné l’attaquant Giuliano Simeone comme principal responsable de la défaite 0-1 concédée après prolongation face à l’Espagne.

Le fils de Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, avait perdu de vue le buteur espagnol Ferran Torres juste avant l’action décisive. Au lieu de rester au marquage de la star du FC Barcelone, dont il était le gardien attitré, Simeone s’est baissé un bref instant pour ajuster ses chaussettes.

Il a ainsi laissé s’échapper Torres, qui a pu convertir de la tête la passe acrobatique en retrait de son coéquipier Nico Williams pour ouvrir le score de la « Furia Roja », un but très acclamé.

Cette séquence a provoqué l’incompréhension, voire la colère, chez de nombreux supporters argentins. Des vidéos de l’action ont circulé sur les réseaux sociaux, pointant du doigt l’inattention et le manque de concentration de Simeone.

Giuliano Simeone a présenté ses excuses aux supporters argentins.

Pour autant, le joueur de 23 ans n’était pas le seul responsable de ce but encaissé. Quelques actions plus tôt, les Argentins s’étaient déjà montrés trop timides dans les duels et n’avaient pas empêché Pedro Porro de centrer vers Williams. Face à l’attaquant de l’Athletic Bilbao, le latéral droit Nahuel Molina n’a pas été assez rigoureux dans son duel direct.

Une situation amère pour Simeone : juste avant le coup de sifflet final, il a failli égaliser lors de la première véritable action dangereuse de l’Argentine. Sur corner, l’Espagne n’a pas réussi à dégager suffisamment le ballon de la zone de danger. Simeone s’est retrouvé face au cuir, mais sa frappe est passée de justesse au-dessus des cages d’Unai Simon.

Sur son compte Instagram, l’attaquant de 23 ans a présenté ses excuses aux supporters : « Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens en ce moment. Je m’excuse simplement de ne pas avoir pu vous offrir ce trophée. Je remercie les supporters argentins pour tout leur soutien tout au long de la Coupe du monde, tant dans les tribunes qu’à distance », a-t-il écrit.

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Les stars argentines provoquent un scandale après le coup de sifflet final

La finale de la Coupe du monde 2026 a été ternie par le comportement parfois inacceptable de certains joueurs argentins. Après le coup de sifflet final, des échauffourées ont éclaté entre Nahuel Molina et Rodri, puis entre Leandro Paredes et Eric García, sans oublier Gavi.

D’autres images ont montré l’adjoint Roberto Ayala perdre totalement son sang-froid et asséner à Dani Olmo, sans crier gare, un coup de poing au visage puis au cou. Complètement pris de court, Olmo n’a pas riposté et a ensuite été éloigné par García.