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La Premier League n'est plus la destination incontournable des meilleurs talents anglais, en dépit de son statut de compétition la plus relevée et la plus puissante financièrement dans le monde du football. Car derrière les projecteurs, les millions et la concurrence féroce, une tendance remarquable se dessine, poussant un nombre croissant de stars anglaises à vivre des expériences au-delà des frontières de leur pays, en quête de défis différents, et peut-être d'une reconnaissance qu'elles n'ont pas trouvée à sa juste mesure au sein de la Premier League.

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Harry Kane, Jude Bellingham et Anthony Gordon : trois noms marquants dans les rangs de la sélection anglaise, mais qui ont choisi de défendre les couleurs de grands clubs européens en dehors de l'Angleterre. Un phénomène qui reflète une évolution manifeste dans la cartographie des carrières des joueurs anglais, et qui soulève des interrogations sur les véritables raisons de cette tendance et son impact sur l'avenir du football anglais.

S'agit-il de la volonté de vivre de nouvelles expériences footballistiques et d'acquérir des savoir-faire différents ? Ou bien le fait de rejoindre des clubs du calibre du Real Madrid, du Barcelone et du Bayern Munich confère-t-il aux joueurs un statut et une reconnaissance supérieurs à ceux qu'ils obtiennent dans leur propre pays ?

Malgré la supériorité financière et compétitive de la Premier League, cela ne lui a pas garanti de conserver toutes ses grandes stars, d'autant que certains des noms les plus en vue voient désormais dans les autres championnats européens une occasion de faire progresser leur carrière et d'atteindre de nouveaux paliers.

Les chiffres révèlent un paradoxe frappant : depuis le sacre de Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or en 2008, seul l'Espagnol Rodri a remporté le trophée en tant que joueur de Premier League, en 2024. Quant au dernier joueur anglais à avoir été sacré alors qu'il évoluait dans son pays, il s'agit de Michael Owen, en 2001.

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Ce phénomène s'est accéléré depuis le transfert de Jadon Sancho au Borussia Dortmund en 2017, lorsqu'il a quitté l'Angleterre alors qu'il était encore adolescent, pour devenir l'un des exemples les plus marquants de la possibilité pour les talents anglais de se développer loin de la pression de la Premier League.

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Cette tendance est devenue manifeste dans la liste de la sélection anglaise, qui compte sept joueurs sur 25 évoluant actuellement hors des frontières, emmenés par Kane, Bellingham et Gordon, selon ce qu'a rapporté la "BBC Sport".

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, ne considère pas ces expériences comme une source d'inquiétude, mais estime au contraire qu'elles peuvent constituer un apport important pour l'équipe, d'autant que les trois joueurs ont affiché des prestations marquantes lors de la Coupe du monde.

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Tuchel a déclaré : « Jude Bellingham et Harry Kane ont été décisifs pour nous lors de la Coupe du monde, et je ne vois aucune raison qui les empêcherait de poursuivre sur cette voie à l'avenir. »

Il a ajouté : « C'est formidable qu'Anthony ait élevé son niveau et qu'il soit désormais le troisième joueur de ce groupe. Il ne fait aucun doute qu'évoluer hors de l'Angleterre revêt une certaine importance, mais cela ne signifie pas que les joueurs qui jouent en Premier League ne peuvent pas briller et tenir des rôles décisifs pour la sélection. »

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De fait, les buts du trio et leurs passes décisives ont figuré parmi les éléments qui ont fait la différence avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde et des dernières trêves internationales, ce qui conforte le point de vue selon lequel une carrière à l'étranger peut avoir des répercussions positives sur la sélection.

43 joueurs sous surveillance, et la fédération anglaise s'en félicite

Le phénomène ne se limite pas aux noms connus de l'équipe première, puisque près de 43 joueurs anglais évoluent actuellement dans les différents championnats européens et font l'objet d'un suivi de la part de la Fédération anglaise de football.

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John McDermott, le directeur technique de la fédération, estime que cette dispersion représente une occasion importante de développer les talents anglais, d'autant qu'une carrière dans des environnements footballistiques différents offre aux joueurs des expériences qui ne sont pas nécessairement disponibles dans leur pays.

McDermott a déclaré dans des propos à la chaîne « BBC Sport » : « J'ai discuté avec plusieurs joueurs qui évoluent hors de l'Angleterre, et ils acquièrent des expériences variées en participant à différents championnats, ainsi qu'à la Ligue des champions et aux autres compétitions continentales. »

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Il a souligné qu'évoluer hors de l'Angleterre pouvait offrir à certains joueurs davantage d'espace pour travailler au développement de leurs capacités physiques et techniques, loin de la pression des matches qui s'enchaînent, caractéristique des compétitions anglaises.

Il a précisé : « Ces joueurs ne sont pas nécessairement contraints de disputer 55 matches par saison, ce qui leur laisse plus de temps pour se concentrer sur le travail de renforcement physique et le travail en salle de musculation. »

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En revanche, il a indiqué que les joueurs qui disputent les compétitions du championnat de football anglais peuvent voir leur nombre de matches atteindre 46 au cours de la saison, ce qui rend le calendrier chargé et réduit les périodes d'entraînement disponibles entre les rencontres.

Il a ajouté : « Un calendrier chargé en matches est une excellente chose en soi, mais pour certains joueurs, disposer de temps supplémentaire pour s'entraîner et développer leurs qualités techniques ou d'autres aspects de leur jeu représente un atout important. »

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Les bénéfices ne s'arrêtent pas aux aspects physiques et techniques, car McDermott estime que le départ vers un nouveau pays offre aux joueurs l'occasion d'acquérir de l'autonomie et de forger leur personnalité, en particulier aux premiers stades de leur carrière professionnelle.

Ce responsable anglais était déjà partisan de cette démarche du temps de son précédent poste à Tottenham, convaincu que quitter son environnement habituel aide les joueurs à relever de nouveaux défis.

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Il a déclaré : « Je pense que rejoindre un autre vestiaire et apprendre une nouvelle langue place le joueur sous une pression positive qui le pousse à s'adapter et à s'acclimater. »

Il a poursuivi : « Pour tout jeune joueur, le développement ne doit pas se limiter aux aspects techniques et tactiques, mais doit s'étendre à l'acquisition d'expériences culturelles et à la découverte d'environnements différents. Ces expériences protègent les joueurs de tomber dans le piège du confort et de l'accoutumance à une routine. »

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Évoluer hors de l'Angleterre confère-t-il un plus grand respect ?

Anthony Gordon a rouvert ce débat lorsqu'il a évoqué la différence qu'il a ressentie dans la façon dont son niveau était évalué après son transfert au Barcelone, comparé à la période qu'il a passée à Newcastle United.

L'ailier anglais, âgé de 25 ans, a connu des débuts remarquables avec le club catalan, après avoir inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues, devenant l'un des éléments réguliers d'une équipe qui compte des noms de premier plan tels que Lamine Yamal et Raphinha.

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Mais ce qui a retenu l'attention dans les propos de Gordon, ce n'étaient pas ses statistiques ou son niveau, mais le sentiment que certaines de ses qualités n'avaient pas été suffisamment reconnues durant son passage en Angleterre.

Il a déclaré dans un entretien à la chaîne « ITV » : « J'ai toujours eu le sentiment que les gens en Angleterre m'appréciaient pour ma vitesse et ma capacité à presser, mais qu'ils n'appréciaient pas vraiment la qualité et l'intelligence de jeu que je possède. »

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Il a ajouté : « Je pense que seuls les joueurs avec qui j'ai partagé le terrain l'ont remarqué. Le fait d'être désormais au Barcelone, et de m'appuyer sur un style de jeu différent, a permis à ces qualités de ressortir plus clairement, et les gens ont commencé à comprendre que je ne suis pas qu'un joueur rapide. »

Les propos de Gordon reflètent un aspect important du débat autour des joueurs anglais évoluant à l'étranger : il ne s'agit pas toujours de rechercher un titre plus prestigieux ou un meilleur salaire, mais cela peut aussi être lié à la volonté de changer l'image que l'on s'est faite du joueur dans son pays.

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Rejoindre un grand club européen place le joueur dans un environnement technique différent et lui offre l'occasion de se confronter à de nouveaux styles de jeu, à des entraîneurs et à des coéquipiers aux caractéristiques variées, ce qui peut révéler des facettes qui ne bénéficiaient pas de la même attention lors de son expérience précédente.

De plus, jouer aux côtés de stars mondiales oblige le joueur à perfectionner ses outils, que ce soit dans ses déplacements sans ballon, sa prise de décision ou sa gestion des espaces et de la pression, ce qui se répercute sur ses performances sur le terrain.

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L'expérience de Kieran Trippier confirme l'idée

McDermott ne considère pas que le sentiment de Gordon de bénéficier d'une plus grande reconnaissance signifie nécessairement qu'il n'était pas respecté en Angleterre, mais il partage l'idée qu'une carrière à l'étranger peut apporter de nouvelles dimensions au jeu des joueurs.

Il a cité l'expérience de Kieran Trippier, revenu en Angleterre après un passage à l'Atlético Madrid en Espagne, affirmant avoir constaté une progression manifeste de ses capacités techniques.

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Il a déclaré : « Je me souviens du retour de Kieran Trippier de l'Atlético Madrid ; c'était déjà un bon joueur, mais j'ai remarqué qu'il était devenu plus précis sur le plan technique, et il y avait une progression tangible dans son jeu. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas certain qu'il bénéficie d'un plus grand respect, mais je pense que l'objectif est que tous les joueurs, qu'ils restent en Angleterre ou qu'ils partent à l'étranger, progressent graduellement tous les six mois et apportent quelque chose de nouveau à leur jeu. »

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Il a poursuivi : « Cela peut se réaliser en Angleterre en jouant aux côtés de joueurs différents ou en disputant de nouvelles compétitions, mais un départ à l'étranger contribue sans aucun doute à cette progression. »

Il a conclu son propos en indiquant qu'il avait perçu cet apport chez Gordon et chez plusieurs autres joueurs, précisant qu'ils reviennent au bout de quatre mois de carrière à l'étranger avec de nouvelles dimensions dans leur façon de jouer.

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Cependant, McDermott a insisté sur le fait que la progression n'est pas nécessairement liée au départ de l'Angleterre, citant les expériences de Jarell Quansah et de Jobe Bellingham, qui ont franchi des étapes importantes de leur développement dans le championnat de football anglais avant de rejoindre l'Allemagne.

Il a déclaré : « Il existe des voies variées pour atteindre le succès, et je ne pense pas qu'il y ait une recette magique ou un chemin unique que l'on puisse considérer comme la seule voie pour développer les joueurs. »

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La diversité des expériences, l'arme de l'Angleterre dans les grands tournois

Cette question revêt une importance supplémentaire au regard des ambitions de la sélection anglaise de décrocher de plus grands succès dans les tournois internationaux, après avoir atteint la demi-finale de la Coupe du monde l'été dernier, pour seulement la troisième fois de son histoire.

Interrogé sur la question de savoir si la présence d'un plus grand nombre de joueurs anglais à l'étranger pouvait aider la sélection à développer son style de jeu et ses performances dans les grandes compétitions, McDermott ne l'a pas exclu, mais a refusé dans le même temps de minimiser la valeur des talents évoluant dans le pays.

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Il a précisé que la proportion de joueurs éligibles pour représenter l'Angleterre en Premier League se situait entre 26 et 27 %, soulignant qu'il y avait entre 40 et 50 joueurs anglais capables de rivaliser en Ligue des champions et dans les compétitions continentales avec les clubs de Premier League.

Il a déclaré : « Nous aspirons bien sûr à voir davantage de joueurs émerger, mais il ne faut pas sous-estimer la valeur des talents locaux. Nous disposons d'un grand nombre de joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau européen. »

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Le responsable anglais estime que le véritable défi consiste à tirer parti de la diversité des expériences qu'acquièrent les joueurs, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en Italie, et à transformer cette diversité en une force collective au sein de la sélection.

Il a ajouté : « Les expériences culturelles différentes et l'exposition à des styles de football variés sont une excellente chose, mais la responsabilité du sélectionneur consiste à trouver le bon dosage entre ces joueurs. »

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Il a poursuivi : « Nous avons des joueurs qui se sont développés en Angleterre, et d'autres qui ont vécu des expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie. C'est un groupe varié et riche en expériences, et il faut tirer parti de tous ces éléments lorsque les joueurs se rassemblent avec la sélection. »

Gordon et Kane, la preuve la plus éclatante de la réussite de l'expérience

L'expérience de Gordon au Barcelone n'a pas été qu'un simple transfert vers l'un des plus grands clubs du monde, mais s'est rapidement transformée en une occasion de prouver ses capacités dans un environnement footballistique différent, ce qui s'est également répercuté sur sa présence avec la sélection anglaise.

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Lors de la Coupe du monde, l'ailier a joué un rôle marquant, après avoir délivré les passes décisives sur les deux buts de Harry Kane face à la République démocratique du Congo en seizièmes de finale, provoqué un penalty lors de la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale, avant d'inscrire le but de l'ouverture du score de l'Angleterre en demi-finale face à l'Argentine.

Ces contributions ont renforcé sa place au sein de la sélection et lui ont valu les éloges de ses coéquipiers, à commencer par Harry Kane, qui a affirmé que Gordon prouvait sa légitimité à jouer au plus haut niveau, que ce soit avec le Barcelone ou avec la sélection anglaise.

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Le capitaine de l'Angleterre a par ailleurs souligné que le jeune ailier prend plaisir à être l'un des éléments essentiels et influents, ce qui lui confère une confiance supplémentaire pour continuer à progresser.

De son côté, Dominic Calvert-Lewin, attaquant de Leeds et de la sélection anglaise, a estimé que la présence de joueurs de son pays dans de grands clubs européens représentait un véritable atout pour le football anglais.

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Il a déclaré : « Je pense que c'est formidable. La présence de joueurs anglais de tout premier plan dans de grands clubs européens est une chose extrêmement positive pour le football anglais et pour la sélection nationale. »

Il a ajouté : « Ces joueurs acquièrent des expériences variées lors de leurs aventures à l'étranger et les transmettent au groupe. Il est évident que leur confiance en eux grandit et que leur niveau progresse, et c'est une chose extrêmement positive. »

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En définitive, il semble que le départ des stars anglaises à l'étranger ne soit plus une simple aventure individuelle ou une démarche exceptionnelle dans la carrière d'un joueur en quête d'un nouveau défi, mais soit devenu une tendance porteuse de bénéfices potentiels sur les plans technique, culturel et psychologique.

Entre celui qui cherche davantage d'espace pour exprimer ses qualités, celui qui veut acquérir des expériences différentes et celui qui aspire à rivaliser avec les grands d'Europe, les motivations sont multiples, mais le résultat pourrait tourner à l'avantage de la sélection anglaise.

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Et la question n'est peut-être pas tant que le championnat anglais ne soit plus capable de fabriquer des stars, mais plutôt que le talent anglais cherche désormais des occasions de se développer en plus d'un endroit, et que le chemin vers le sommet ne passe plus nécessairement par la seule Premier League.