"Réservez l'hôtel à Istanbul" - Klopp promet que Liverpool sera en finale l'an prochain

L'entraîneur des Reds se voulait confiant sur l'avenir de son équipe après la défaite en finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Jurgen Klopp a exhorté les fans de Liverpool à commencer à réserver leurs billets pour la finale de la Ligue des champions de l'année prochaine après avoir échoué face au Real Madrid lors de la finale de 2022.

Les Reds se sont inclinés 1-0 sur un but de Vinicius Junior en seconde période, après que Karim Benzema ait vu sa tentative antérieure rejetée pour hors-jeu.

Mais une grande partie du jeu s'est déroulée autour de la surface de réparation de Thibaut Courtois, le Belge ayant réalisé une performance mémorable pour repousser Mohamed Salah et Sadio Mané en particulier.

Qu'a dit Klopp après la déception finale ?

"Dans le vestiaire, personne n'a le sentiment que c'était une grande saison pour le moment. Nous avons peut-être besoin de quelques heures pour cela", a-t-il déclaré à BT Sport après le match.

"Les deux décisions en notre défaveur étaient les plus petites marges possibles.

"Nous avons joué un bon match, pas un match parfait. Je ne pense pas qu'un match parfait soit possible contre un tel adversaire.

"Nous avons eu beaucoup de tirs, mais pas les plus précis. Courtois a fait deux arrêts de grande classe. Nous avons encaissé un but sur une rentrée de touche. Valverde voulait tirer, Vinicius était là et c'est tout.

Klopp a ajouté : "C'est différent. Ce n'est pas mauvais d'arriver en finale. C'est une sorte de succès. Pas le succès que vous voulez avoir.

"J'ai le sentiment que nous allons revenir. Les garçons sont très compétitifs. C'est un groupe exceptionnel. Nous aurons un groupe exceptionnel la saison prochaine.

"Où est-ce que ce sera la saison prochaine ? Istanbul ? Réservez l'hôtel."

Courtois infranchissable

Liverpool a totalisé 24 tirs à Paris, contre quatre pour Madrid, dont neuf ont été cadrés.

Mais ces neuf tirs ont été sauvés par l'ancien gardien de Chelsea, qui méritait amplement son premier titre en Ligue des champions après avoir terminé deuxième lors de sa précédente participation à la finale avec l'Atletico Madrid en 2014.

Salah, en particulier, n'aura pas envie de se frotter à nouveau à Courtois de sitôt, après avoir vu pas moins de six tirs repoussés par l'imposant gardien.

L'Égyptien et ses coéquipiers n'ont donc pas eu l'occasion de se venger de la défaite de Madrid en finale de 2018, où il s'était blessé en début de match après s'être frotté à Sergio Ramos.

Pas plus tard que dimanche dernier, l'équipe de Jurgen Klopp était encore en course pour remporter le quadruplé, un exploit qui n'a jamais été réussi dans le football anglais.

Mais Manchester City a conservé son avance en Premier League pour s'emparer du titre lors d'une dernière journée palpitante. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est imposé en Ligue des champions pour remporter sa 14e couronne.

Liverpool termine donc l'année 2021-22 avec la Carabao Cup et la FA Cup, après avoir poussé fort tout au long d'une saison exceptionnelle.