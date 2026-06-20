République tchèque - Mexique : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Tchéquie – Mexique sera donné le 25 juin 2026 à 01h00 GMT (24 juin 2026 à 20h00 EST).

Getty Images

République tchèque - Mexique : contexte de la rencontre

Cette confrontation, qui se tiendra dans l’antre de l’Estadio Azteca, revêt une importance capitale pour les deux formations du groupe A, déterminées à consolider ou à sauver leur campagne après des rencontres très intenses lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée riche en rebondissements – le Mexique, coorganisateur, ayant imposé sa loi en battant 1-0 la Corée du Sud à Guadalajara, tandis que la Tchéquie se contentait d’un nul 1-1 face à l’Afrique du Sud à Atlanta –, la marge d’erreur au stade Azteca de Mexico s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent ce rendez-vous historique en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces efforts soutenus conditionneront leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre veillera à ce que son équipe maintienne sa solidité défensive et son efficacité offensive, deux victoires consécutives sans encaisser lui ayant permis de prendre fermement les commandes du groupe. Pour animer le jeu, il s’appuiera sur ses dynamiques pivots offensifs – emmenés par le milieu de terrain Luis Romo, auteur du but décisif lors de la deuxième journée, et par le redoutable jeu de transition de Julián Quiñones – afin de dicter le rythme, de dominer les zones centrales et de percer une défense européenne très disciplinée. Face à eux, la République tchèque, bien organisée et désespérée, emmenée par Miroslav Koubek, misera sur un effectif au physique imposant, un bloc solide et des contres-attaques tranchantes menées par Patrik Schick et Adam Hložek, pour exploiter la moindre faille.

Dans l’arène ultramoderne de Mexico, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire la différence. Aucune des deux formations ne peut se permettre une nouvelle faille en phase de transition : la communication au milieu de terrain et un marquage vertical rapide s’annoncent donc décisifs. Le Mexique voit dans cette rencontre l’occasion de consolider son statut de leader invaincu et de valider la première place du groupe en vue des seizièmes de finale, tandis que la Tchéquie, animée par un esprit intrépide, entend exploiter les espaces laissés par les arrière latéraux montants pour décrocher un résultat crucial et assurer sa qualification depuis le groupe A. Avec des scénarios de qualification qui se dessinent, l’impératif de rejoindre les huitièmes de finale guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

En savoir plus : Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

Tchéquie 1-1 Afrique du Sud

L'équipe de Miroslav Koubek a connu une fin de match frustrante à l'Atlanta Stadium, où un penalty accordé tardivement l'a contrainte à se contenter d'un match nul 1-1 face à l'Afrique du Sud. Les Tchèques avaient pourtant démarré la rencontre avec une forte volonté offensive, ouvrant le score dès la 6e minute grâce à un but du milieu de terrain Michal Sadílek.

Les Tchèques ont défendu avec ténacité, préservant leur mince avantage grâce à une discipline tactique rigoureuse. Cependant, leur arrière-garde a fini par céder sous la pression en fin de seconde période, après le carton jaune de Ladislav Krejčí. Sous la pression, l’Afrique du Sud a obtenu un penalty à la 83^e minute, transformé avec sang-froid par Teboho Mokoena. Malgré une ultime pression dans le temps additionnel, les Tchèques n’ont pas réussi à reprendre l’avantage. Ils devront désormais aller chercher le maximum de points lors de la dernière journée pour espérer poursuivre leur parcours.

Getty Images

Mexique 1-0 Corée du Sud

Les coorganisateurs ont livré une prestation très disciplinée et imposante au stade de Guadalajara, conservant leur cage inviolée pour s’imposer de justesse face à la Corée du Sud grâce à une victoire cruciale 1-0. Les hommes de Javier Aguirre ont pris le contrôle total du jeu dès le début, même si une première mi-temps très disputée a laissé les deux équipes à égalité à la pause.

La brèche décisive fut ouverte dès l’entame de la seconde période. À la 50e minute, le milieu de terrain Luis Romo a exploité un espace dans la surface pour décocher une frappe précise, déclenchant l’explosion de joie des supporters locaux. La rigueur tactique des Mexicains a ensuite pris le dessus, étouffant les initiatives des stars comme Son Heung-min et limitant les contre-attaques sud-coréennes. Le plan défensif sans faille d’Aguirre a permis de gérer les dernières minutes avec succès pour s’assurer les trois points, consolidant ainsi leur place en tête du groupe A.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Mexique (Javier Aguirre)

Javier Aguirre n’a pas besoin d’abandonner le schéma offensif audacieux et rapide qui a permis à El Tri d’enchaîner des victoires sans encaisser de but, notamment une victoire 1-0 sans pépin face à la Corée du Sud à Guadalajara. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’excellence en contre-attaque, portés par des milieux de terrain comme Luis Romo, prouvent que le Mexique dispose des outils tactiques nécessaires pour contrôler les matchs sur la scène internationale.

Toutefois, Aguirre doit veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires capables de monopoliser le ballon. Lors des sorties précédentes, le 4-1-2-3 mexicain a parfois laissé des espaces lorsque les latéraux montaient haut sur le terrain. Face à des Tchèques imposants, perdre bêtement le ballon en transition serait fatal. Le principal ajustement d’Aguirre doit concerner son sentinelle : il devra exiger d’Érik Lira un placement rigoureux pour boucher les demi-espaces centraux et empêcher les contres européens d’isoler ses centraux.

République tchèque (Miroslav Koubek)

Miroslav Koubek n’a pas besoin de révolutionner le dispositif pragmatique qui a permis à son équipe de dominer longuement l’Afrique du Sud, avant qu’un penalty tardif n’offre le match nul 1-1. Le bloc défensif et la présence physique au milieu de terrain demeurent des atouts solides, mais la troisième journée exigera un réajustement offensif précis dans la manière de contrôler et de faire progresser le ballon.

Face au bloc haut et agressif du Mexique, conserver une circulation horizontale trop lente dans le tiers central exposera les Tchèques à une usure rapide et à des options offensives prévisibles. Pour contrer cette menace, l’ajustement tactique de Koubek doit cibler le « moteur » du jeu : il exigera des milieux expérimentés comme Tomáš Souček d’accélérer immédiatement la progression verticale du ballon dès sa récupération. Lorsque la Tchéquie progresse, elle doit exploiter sans ménagement les couloirs laissés vacants par les arrières latéraux mexicains, dont la montée crée des espaces. Des débordements explosifs et des centres immédiats de ses ailiers dynamiques permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de désorganiser son bloc compact. Cette largeur est essentielle pour offrir au buteur d’élite Patrik Schick des intervalles exploitables, et ainsi éviter que l’attaque ne soit étouffée dans l’entrejeu.

Quelle est la dernière actualité de l'équipe tchèque avant la 3ᵉ journée ?

Nouvelles de l’équipe tchèque

À la veille de ce match historique au stade Azteca, Miroslav Koubek doit avant tout renforcer la concentration défensive de son groupe tout en gérant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle : après le match nul 1-1 d’intensité élevée face à l’Afrique du Sud, aucun nouveau blessé ni suspendu n’est à déplorer, ce qui offre au sélectionneur un effectif compétitif.

La Tchéquie devrait aligner son 3-4-3 habituel. Le gardien Matěj Kovář gardera sa place, à condition que la défense centrale, composée de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí (à surveiller après son carton jaune), lui offre une protection plus solide.

Le milieu de terrain, inchangé, conservera son équilibre défensif. Vladimír Coufal et Michal Sadílek occuperont les postes d’ailiers latéraux, tandis que Vladimír Darida et Lukáš Červ animeront l’axe pour assurer la stabilité lors des transitions.

Le trio offensif, mobile et complémentaire, constituera le principal atout de l’attaque tchèque. L’avant-centre de pointe Patrik Schick mènera l’offensive, épaulé par Adam Hložek à droite et Alex Sojka à gauche, ce dernier conservant logiquement sa place après avoir délivré la passe décisive à Sadílek lors de la deuxième journée.

Actualités de l'équipe du Mexique

Javier Aguirre, de son côté, doit résoudre une équation tactique plus confortable mais tout aussi délicate, alors que son équipe vise la première place du groupe A. Le principal sujet de discussion autour de El Tri concerne la gestion de la fatigue physique et de la dynamique mentale après le match d’ouverture conclu par un nul 1-1 et la victoire 1-0 contre la Corée du Sud, obtenue au prix d’un pressing intense et d’un engagement total devant un public bouillant.

Le Mexique devrait aligner un 4-1-2-3 fluide et rigoureux. En défense, les centraux Johan Vásquez et Edson Álvarez, déterminés à conserver leur clean sheet parfait dans le tournoi, formeront le verrou central. Les arrières latéraux Jesús Gallardo et Jorge Sánchez devront gérer avec rigueur leur instinct de débordement pour éviter que les ailiers fulgurants tchèques ne les sanctionnent en contre-attaque, tandis que le gardien Raúl Rangels’appuiera sur une défense solide et constante pour affermir son autorité dans la surface de réparation.

Le principal casse-tête d’Aguirre concerne le milieu de terrain, où il doit trouver le bon équilibre pour résister au contre-pressing intense des Tchèques. Luis Romo, héros de la deuxième journée, mènera le trio axial, épaulé par Érik Lira en sentinelle. Devant, l’attaque promet d’être intense : Santiago Giménez devrait animer les couloirs centraux, tandis que Julián Quiñones, à gauche, et la vitesse fulgurante de Roberto Alvarado, à droite, apporteront l’étincelle nécessaire dans le dernier tiers pour sanctionner la République tchèque en transition.

Getty Images

République tchèque – Mexique : les duels clés

Patrik Schick contre César Montes

Après avoir mené l’attaque tchèque avec autorité face à l’Afrique du Sud, l’avant-centre reste le fer de lance d’un trio offensif dynamique et ambitieux. Pour percer l’arrière-garde mexicaine, solide et toujours inviolée, Schick devra faire valoir sa vitesse en profondeur, son jeu de tête et son pressing incessant afin d’étirer la charnière centrale, de déséquilibrer les marquages et d’ouvrir des intervalles décisifs dans le dernier tiers, que les ailiers Adam Hložek et Alex Sojka pourront exploiter.

Pour le contenir, le défenseur central César Montes, pilier défensif de la ligne arrière de Javier Aguirre, sera chargé de mener le bloc. Montes a déjà dirigé le secteur défensif lors des premiers matchs du Mexique, contribuant à la série d’clean sheets, dont une victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Si cette organisation défensive s’est révélée solide, elle devra toutefois répondre à un niveau de pression physique et directe différent face à un adversaire européen. Il devra rester concentré, communiquer sans faille dans l’axe et utiliser son sens du placement pour couper les incursions de Schick et préserver l’équilibre défensif dès les premières transitions.

Luis Romo face à Michal Sadílek

Véritable poumon et moteur créatif de l’équipe mexicaine, le milieu de terrain Luis Romo a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses pour « El Tri ». Romo a brillé face à la Corée du Sud, s’infiltrant dans la surface pour marquer le but décisif d’une finition impeccable. Face à la Tchéquie, son objectif sera de se faufiler entre les lignes, d’accélérer la transition verticale et d’alimenter les courses des ailiers Julián Quiñones et Uriel Antuna. Si Romo dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense, sa vision de jeu exceptionnelle déstabilisera aisément le bloc tchèque.

Le milieu de terrain tchèque Michal Sadílek, déjà décisif lors de la deuxième journée où il a ouvert le score face à l’Afrique du Sud, tentera de perturber le rythme créatif adverse. Au stade de Mexico, son travail défensif sans ballon et sa discipline dans les transitions seront toutefois mis à rude épreuve. Il devra gérer son positionnement de manière agressive aux côtés de ses partenaires centraux, Vladimír Darida et Lukáš Červ, afin de réduire les espaces dans l’axe, de presser les relais de Romo dans la construction du jeu et de protéger sa défense à trois, pour empêcher les coorganisateurs de dominer complètement le milieu de terrain et d’enfermer la Tchéquie dans un bloc défensif insoutenable.

Quels scénarios se dessinent dans le groupe A ?

Après la deuxième journée, le classement du groupe A est limpide : le Mexique, coorganisateur, trône en tête avec six points et une différence de buts de +3. Grâce à sa victoire 1-0, arrachée face à la Corée du Sud, il est déjà mathématiquement qualifié pour les seizièmes de finale en tant que leader. La Corée du Sud, elle, pointe à la deuxième place avec trois points et une différence de buts nulle.

La République tchèque (-1) et l’Afrique du Sud (-2) pointent quant à elles en bas du classement, avec un seul point, après leur match nul 1-1 à Atlanta lors d’une rencontre haletante. La troisième journée, qui se jouera au stade de Mexico, représentera donc un tournant mathématique pour les Tchèques, qui doivent encore nourrir leurs espoirs de qualification avant la dernière journée.

En cas de victoire,

Une victoire historique de l’équipe de Miroslav Koubek la propulserait à quatre points, relançant instantanément la course à la dernière place de qualification directe. Selon l’issue du match parallèle entre la Corée du Sud et l’Afrique du Sud, un succès tchèque pourrait même offrir la deuxième place à la sélection de Miroslav Koubek si l’Afrique du Sud évite la défaite ou si les Tchèques comblent leur retard au goal average sur les Coréens. Plus important, quatre points leur offrirait une marge de sécurité confortable pour intégrer le groupe des huit meilleurs troisièmes, même en cas de victoire sud-coréenne.

Si le Mexique s’impose

En cas de succès, les protégés de Javier Aguirre valideraient une phase de groupes parfaite et aborderaient les seizièmes de finale avec un moral au plus haut. Dans le même temps, la Tchéquie resterait bloquée à un seul point, ce qui entraînerait son élimination automatique et l’empêcherait d’atteindre le seuil minimum requis pour prétendre aux places de « wild card » réservées aux troisièmes.

En cas de partage

Un nouveau partage dans la capitale les laisserait à deux unités, compromettant fortement leurs chances réalistes de qualification pour les phases à élimination directe. Si ce résultat n’entraîne pas d’élimination mathématique avant le coup de sifflet final de l’autre rencontre, il réduit toutefois leur marge de sécurité à sa plus simple expression. Dans ce cas, la survie de la Tchéquie dépendrait d’une large défaite de l’Afrique du Sud contre la Corée du Sud, et d’une conjonction très improbable de résultats dans les autres groupes pour espérer intégrer le classement des meilleurs troisièmes.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur de la Tchéquie, Miroslav Koubek, n’a pour l’instant communiqué aucune information confirmée concernant les blessures ou les suspensions, et aucune composition probable n’a été dévoilée. Des mises à jour seront publiées à l’approche du coup d’envoi.

Même situation pour le sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre : pas de blessure ni de suspension confirmée à ce jour, et aucune composition probable n’a été dévoilée.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Les Tchèques arrivent avec trois victoires en cinq matchs. Leur dernière sortie remonte au 12 juin : une défaite 2-1 contre la Corée du Sud en Coupe du monde. Auparavant, ils avaient battu le Kosovo 2-1 et le Guatemala 3-1 en amicaux. Les deux nuls de cette série ont été concédés face au Danemark et à l’Irlande lors des qualifications mondiales, sur le score de 2-2 à chaque fois. Au total, les Tchèques ont inscrit 10 buts et en ont concédé sept au cours de cette série.

Le Mexique aligne pour sa part quatre succès sur ses cinq dernières sorties. Les hommes de Javier Aguirre ont battu l’Afrique du Sud 2-0 en Coupe du monde le 11 juin, puis le Guatemala 3-1 en amical le 5 juin. Leur unique faux pas est un nul 2-2 contre le Danemark en qualifications mondiales, en mars. El Tri a inscrit 10 buts et en a concédé six au cours de cette série, concluant par deux victoires consécutives.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre la Tchéquie et le Mexique n’est disponible dans les statistiques de matchs fournies. Les deux nations se sont rencontrées dans le cadre de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 : la Corée du Sud a battu la Tchéquie 2-1 le 11 juin et le Mexique a battu l’Afrique du Sud 2-0 lors de la même journée, mais aucune confrontation directe antérieure n’est répertoriée ici.