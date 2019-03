République Tchèque-Brésil 1-3, le Brésil se relance avec un doublé de Gabriel Jesus

La République Tchèque défiait le Brésil dans un amical de prestige ce mardi soir.

Après son nul décevant face au , le comptait bien se reprendre ce soir. L'adversaire des Brésiliens voulait de son côté se reprendre après sa lourde défaite en phase de qualifications à l'Euro-2020 (5-0) vendredi soir à Wembley face à l' (groupe A).

Ce sont pourtant bien les Tchèques qui lancent le match avec une ouverture du score signée David Pavelka. En effet, ce dernier profite d'une très bonne mise en orbite de la part de Patrik Schick qui lui permet d'armer une puissante tentative du gauche laquelle finit sa course dans les filets d'Alisson. Marquinhos et Allan n'ont rien pu faire.

Les Brésiliens avaient pourtant réalisé un début de match des plus intéressants avec une domination assez marquée, mais néanmoins stérile. Au repos, le constat est clair, les Brésiliens vont devoir se ressaisir s'ils veulent ramener quelque chose de cette rencontre. Et c'est exactement ce qu'ils feront dans le second acte.

Dès la 49e minute, une grosse, voire grossière erreur de Theodor Gebre Selassie permet aux auriverde de revenir dans la partie. Sur un ballon sans grand danger, le défenseur tchèque effectue un service en retrait mal ajusté. Toujours à l'affût, Roberto Firmino peut égaliser et ce, malgré le retour de Suchy.

Peu à l'aise au Barça, Coutinho comptait profiter de cette rencontre pour se montrer. Le Brésilien signe d'ailleurs, à l'heure de jeu, un enroulé cadré depuis l'entrée de la surface. Le cuir est bien repoussé par Pavlenka, qui sort une jolie parade.Mais le Brésil insiste et parviendra à prendre l'avantage à 7 minutes du terme. Les coéquipiers de Casemiro y parviennent grâce à Gabriel Jesus, qui marque dans le but vide après un service de David Neres. Gabriel Jesus s'offrira d'ailleurs un doublé en fin de rencontre pour donner plus d'ampleur au succès des siens à la suite d'une superbe action collective.

1-3, score final, le Brésil se relance. les Tchèques, eux, ont de sérieuses questions à se poser.