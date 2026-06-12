République tchèque - Afrique du Sud : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – tout ce que vous devez savoir

Le coup d’envoi de la rencontre République tchèque – Afrique du Sud sera donné le 18 juin 2026 à 12 h 00 (EST) et 16 h 00 (GMT).

Contexte de la rencontre

Les Bafana Bafana ont entamé le Groupe A de la plus mauvaise des manières, s’inclinant 2-0 face au Mexique lors de la première journée, et deux de leurs joueurs ont été expulsés. Les expulsions de Sphephelo Sithole et Themba Zwane, déjà réduits à dix, ont encore compliqué la tâche à une formation qui peinait à se créer des occasions même à onze contre onze ; les deux joueurs manqueront d’ailleurs la prochaine sortie face aux Tchèques. Dans l’autre rencontre d’ouverture du groupe A, la République tchèque a, elle aussi, cédé 2-1 face à la Corée du Sud après avoir pourtant ouvert le score à la 59^e minute. Inutile de préciser que cette rencontre revêt déjà une importance cruciale, les deux formations luttant pour leur survie dans le groupe.

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Qui sont les joueurs clés de la République tchèque, et qui est leur entraîneur ?

De retour sur la scène internationale pour la première fois depuis 2006, la République tchèque est réputée pour son style robuste et travailleur, agrémenté d’une touche de qualité technique. Sous la houlette de l’entraîneur Miroslav Koubek, l’équipe pratique un football pragmatique.

Attaquant de 191 cm doté d’une finition de premier plan, Schick arrive avec 16 buts marqués en 28 matchs de Bundesliga la saison passée et demeure la principale menace offensive. Le milieu de West Ham, Tomáš Souček, véritable colosse, est une menace constante sur coups de pied arrêtés et fait preuve d’une grande intelligence dans ses courses tardives devant le but. La pépite lyonnaise Pavel Šulc, meneur de jeu prometteur, évolue juste derrière lui.

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Qui sont les joueurs clés de l’Afrique du Sud, et qui est leur sélectionneur ?

Tout passe par Teboho Mokoena, le métronome des Mamelodi Sundowns. Autour de lui, le sélectionneur Hugo Broos s’appuiera aussi sur le talent précoce de Relebohile Mofokeng, sensation de 21 ans chez les Orlando Pirates.

Le défenseur Mbekezeli Mbokazi, qui évolue aux États-Unis, n’a que 20 ans mais est déjà pressenti pour devenir le futur capitaine des Bafana. L’attaquant de Burnley, Lyle Foster, animera l’attaque grâce à son pressing incessant, ses courses dans les couloirs et son jeu de liaison intelligent.

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Composition probable de la République tchèque

Kovar ; Chaloupek, Hranac, Krejci ; Coufal, Souček, Sojka, Zelený ; Šulc, Provod ; Schick.

Composition probable des Bafana

Williams ; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba ; Mokoena, Adams ; Mofokeng, Mbatha, Appollis ; Foster.

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Le groupe tchèque compte 26 joueurs.

Gardiens : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prague)

Défenseurs : Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prague), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejčí (Wolves), Jaroslav Zelený (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prague), Michal Sadilek (Slavia Prague), Hugo Sochurek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Višinský (Viktoria Plzeň)

Attaquants : Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Prague), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

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Sélection sud-africaine de 26 joueurs

Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Défenseurs : Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (tous du Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi et Kamogelo Sebelebele (tous deux à Orlando Pirates), Ime Okon (Hanovre), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Milieux de terrain : Teboho Mokoena et Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Attaquants : Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (tous Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (tous deux Orlando Pirates), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Bilan des confrontations directes

Les statistiques de confrontations entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud ne figurent pas dans les archives des matchs fournies. Ce duel est l’un des rares affrontements entre ces deux nations sur la scène internationale.