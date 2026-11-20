Comment regarder République dominicaine U17 - Monténégro U17 avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 1 21 nov. 2026 - 09:30

La République dominicaine U17 et le Monténégro U17 s’affrontent dans le groupe J de la Coupe du monde U17 de la FIFA, avec l’ambition de se faire remarquer sur la scène mondiale.

Pour la République dominicaine, c’est l’occasion de se faire connaître face à un adversaire européen dans la plus grande compétition de football réservée aux jeunes. Les informations sur ses résultats récents sont limitées, mais ce rendez-vous compte pour une nation qui cherche encore à s’affirmer dans le football international des jeunes.

Le Monténégro reste sur une série de résultats difficiles. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 6-3 face à la Pologne U17 en qualifications pour le Championnat d’Europe, et il a perdu quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

La seule éclaircie dans cette série a été une victoire 1-0 contre l’Ukraine U17, un résultat qui a montré que le Monténégro pouvait livrer une prestation disciplinée lorsque la situation l’exige.

Aucune des deux équipes n’aborde cette rencontre sur une bonne dynamique, ce qui rend l’issue du match véritablement incertaine. Pour le Monténégro, un résultat positif contribuerait à stabiliser la situation après quelques mois difficiles.

Pour savoir comment suivre en direct ce match de la Coupe du monde U17, consultez les informations ci-dessous.

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