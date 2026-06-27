République démocratique du Congo - Ouzbékistan : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre RD Congo - Ouzbékistan sera donné le 27 juin 2026 à 23 h 30 GMT et 18 h 30 EST.

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République démocratique du Congo - Ouzbékistan : contexte de la rencontre

La rencontre à venir en Géorgie revêt une importance capitale, car les deux équipes du groupe K cherchent désespérément à sauver leur campagne après des rencontres très intenses et frustrantes lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée éprouvante – la RD Congo s’étant inclinée de justesse 1-0 face au leader du groupe, la Colombie, et l’Ouzbékistan ayant subi une défaite cuisante 5-0 contre le Portugal –, la marge d’erreur à l’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) est désormais inexistante. Les deux formations abordent ce déplacement dans le sud-est des États-Unis en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et leur rapidité de récupération mentale après ces revers douloureux conditionneront leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur congolais Sébastien Desabre doit maintenir la concentration défensive de son équipe tout en améliorant l’efficacité offensive, en s’appuyant sur sa discipline tactique pour s’assurer une prise vitale dans ce tournoi. Il misera sur ses relais offensifs et sur la puissance de ses transitions pour imposer le rythme, dominer le milieu de terrain et percer une arrière-garde asiatique vulnérable. Face à eux, l’Ouzbékistan, structurellement affaibli mais désespéré, est guidé par Fabio Cannavaro. Chargés de rétablir rapidement la solidité défensive de leur équipe, les « Loups blancs » possèdent un schéma de jeu tenace et un atout en contre-attaque qui doivent désormais être mis en œuvre avec une discipline irréprochable sous la pression maximale de l’élimination.

Dans l’enceinte ultramoderne d’Atlanta, la rencontre s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer le sort de la qualification. Aucune des deux formations ne peut se permettre une nouvelle faille défensive en transition ; la communication au milieu du bloc et le marquage vertical rapide s’annoncent donc décisifs. La RD Congo aborde la rencontre avec l’intention de décrocher sa première victoire et de capitaliser sur le point glané lors de la première journée pour atteindre les seizièmes de finale. De leur côté, les Ouzbeks voudront effacer le souvenir de leur effondrement lors de la deuxième journée en misant sur leur audace pour décrocher un résultat crucial (les trois points) et dépasser leurs adversaires au classement. Dans un groupe où toutes les combinaisons sont possibles, la survie en Coupe du monde guidera l’approche tactique dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la deuxième journée ?

Colombie 1–0 RD Congo

L'équipe de Desabre a connu des difficultés défensives au stade de Guadalajara, où un but isolé inscrit en seconde mi-temps par les Sud-Américains l'a contrainte à essuyer une défaite difficile (1-0). Souhaitant poursuivre sur leur lancée du premier tour, les Léopards ont entamé la rencontre en cherchant à imposer leur autorité structurelle et ont réussi à verrouiller les zones profondes grâce à une ligne défensive rigide à cinq joueurs pendant la majeure partie de la rencontre.

Le dispositif congolais s’appuyait sur une colonne vertébrale physique imposante, menée par Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, pour étouffer les transitions adverses et contenir la Colombie pendant 75 minutes. Cependant, l’organisation a fini par céder sous la pression persistante : le latéral Daniel Muñoz a ouvert le score d’une frappe chirurgicale à la 76^e minute. Malgré un surnombre offensif et des ajustements tactiques tardifs, les Congolais n’ont pas réussi à percer le bloc colombien et ont conclu la deuxième journée sans point.

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Portugal 5-0 Ouzbékistan

Les hommes de Cannavaro ont vécu un après-midi éprouvant et humiliant au Houston Stadium, où une prestation de classe mondiale de la grande puissance européenne qu’est le Portugal leur a infligé une lourde défaite 5–0. Les « Loups blancs » ont eu du mal à s’adapter au rythme intense dès les premières minutes, leur schéma défensif s’effondrant dès la 6e minute lorsque l’icône mondiale Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets.

Le dispositif tactique ouzbek a cédé une seconde fois lorsque Nuno Mendes a doublé la mise dès la 17e minute, avant qu’un deuxième coup de canon de Ronaldo, juste avant la mi-temps (39e), n’enterre définitivement les espoirs des visiteurs. Cannavaro a tenté de stabiliser son milieu en faisant entrer Akmal Mozgovoy et Khojiakbar Alijonov à la mi-temps, mais un csc douloureux du gardien Abduvohid Nematov, à la 60^e minute, a à nouveau ébranlé la résistance des siens. Rafael Leão a finalement scellé l’écart d’un cinquième but (87e), contraignant les Ouzbeks à une remise en question psychologique avant la dernière journée des qualifications.

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Quels réglages tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais opérer ?

République démocratique du Congo (Sébastien Desabre)

Desabre n’a pas à renoncer au schéma structuré et aux transitions rapides qui ont permis aux Léopards de bousculer des adversaires de haut niveau en début de tournoi. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et la discipline défensive d’une arrière-garde de calibre Premier League démontrent que la RD Congo possède les outils tactiques pour rivaliser sur la scène internationale.

Toutefois, il doit désormais exiger une bien meilleure efficacité dans le dernier tiers. Lors de leur dernière sortie, le plan offensif pragmatique mais peu inventif des Leopards a peiné à créer des occasions軸心, laissant leurs attaquants dangereux isolés et conduisant à une défaite 1-0 face à la Colombie. Face à une équipe ouzbèke qui cherche à retrouver sa confiance défensive, une progression trop lente du ballon sera fatale. Son principal levier d’amélioration réside dans l’entrejeu : il devra exiger un recyclage vertical plus rapide et un soutien créatif de ses milieux centraux afin d’alimenter efficacement des attaquants explosifs comme Yoane Wissa et Cédric Bakambu avant que l’adversaire ne puisse mettre en place son bloc défensif.

Ouzbékistan (Fabio Cannavaro)

Cannavaro n’a pas besoin de démanteler complètement le schéma compact et axé sur la défense qui a historiquement permis aux « Loups blancs » de se qualifier pour la première fois de leur histoire à la Coupe du monde. Le cadre défensif de base et la présence physique dans le milieu de terrain restent des atouts fiables, mais la troisième journée exige un réajustement défensif immédiat et radical après une défaite cuisante 5-0 face au Portugal.

Face à la menace athlétique et directe de la RD Congo en contre-attaque, conserver une ligne arrière désorganisée ou aisément isolée exposerait immédiatement l’arrière-garde. L’ajustement tactique de Cannavaro doit donc se concentrer sur le rétablissement de cette rigidité défensive de style italien qui fait sa marque de fabrique, en demandant aux piliers de la défense centrale comme Abdukodir Khusanov d’organiser un bloc bas beaucoup plus serré et communicatif. Une fois le ballon récupéré, l’Ouzbékistan doit se projeter vers l’avant avec une verticalité affirmée, plutôt que de circuler latéralement dans les zones à risque. Il sera essentiel d’utiliser des passes en profondeur pour contourner le contre-pressing congolais et d’étirer le jeu sur les ailes afin d’alimenter le duo d’attaquants composé d’Eldor Shomurodov et d’Abbosbek Fayzullaev, évitant ainsi que l’attaque ne soit étouffée dans l’entrejeu.

Quelles sont les dernières nouvelles de l’équipe avant la 3e journée ?

Nouvelles de l’équipe de la RD Congo

Desabre dispose d’un groupe au complet et en pleine forme, alors que les Léopards veulent rebondir après leur courte défaite 1-0 face à la Colombie. Lors de la deuxième journée, les Leopards avaient opté pour un 5-3-2 très défensif, avec Lionel Mpasi, auteur d’une prestation spectaculaire dans les cages, comme dernier rempart. La solide défense à cinq, emmenée par les centraux Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe et le capitaine Chancel Mbemba, ainsi que par les latéraux Arthur Masuaku et Aaron Wan-Bissaka, est prête à être reconduite.

Au milieu, le trio Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy et Ngal’ayel Mukau, tous aptes, aura pour mission de dicter le tempo et de protéger la relance. Devant, Yoane Wissa et Cédric Bakambu, dont la vitesse est l’atout majeur, devraient à nouveau mener la ligne d’attaque pour percer le verrou ouzbek.

Actualités de l'équipe d'Ouzbékistan

Cannavaro dispose également d’un groupe au complet, sans suspension, alors que les « Loups blancs » tentent de se remettre de leur lourde défaite face au Portugal. L’Ouzbékistan s’est présenté en 3-4-3 étendu lors de la deuxième journée. Malgré une sortie difficile, le gardien Abduvohid Nematov demeure le titulaire indiscutable, protégé par une défense centrale à trois composée de Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev et Abdukodir Khusanov.

Dans un milieu à quatre, Sherzod Nasrullaev et Behruz Karimov occupent les couloirs, tandis qu’Otabek Shukurov et Odiljon Hamrobekov verrouillent l’axe. Ce dernier, déjà averti, devra gérer son engagement pour ne pas risquer une suspension. L’attaque, toujours redoutable, s’appuie sur les ailiers créatifs Abbosbek Fayzullaev et Azizbek Ganiev, dont la mission est d’alimenter l’imperturbable avant-centre Eldor Shomurodov.

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République démocratique du Congo – Ouzbékistan : les duels clés

Yoane Wissa contre Abdukodir Khusanov

Devenu un pivot dangereux du dispositif de transition mis en place par Desabre, Wissa reste un attaquant très énergique et sûr de lui à la pointe de l'attaque de la RD Congo. Il a évolué avec brio sur le couloir gauche pour mener l'offensive créative face à la Colombie, tentant de percer les lignes défensives grâce à sa vitesse explosive. Pour déstabiliser le dispositif défensif ouzbek, son rôle s’avérera primordial : il devra exploiter ses déplacements verticaux intelligents, son dribble redoutable et son activité incessante afin d’étirer la défense centrale, de déséquilibrer ses marqueurs et d’ouvrir des couloirs décisifs dans le dernier tiers, que des attaquants centraux comme Cédric Bakambu pourront exploiter.

Pour le contenir, le défenseur central Khusanov, pilier de la ligne arrière de Cannavaro, aura la lourde tâche de contenir son explosivité. Lors du dernier match de l’Ouzbékistan, il a dirigé le côté droit du bloc central, s’efforçant de maintenir la cohésion d’une défense à trois sous une pression immense et incessante face au Portugal. Si la structure défensive ouzbèke s’est effondrée de manière cuisante lors de la deuxième journée, Khusanov possède des qualités physiques de haut niveau et une domination aérienne qui lui permettent de tenir tête aux attaquants d’élite. Il devra faire preuve d’une concentration absolue et d’une communication sans faille dans les zones centrales aux côtés de Rustam Ashurmatov et d’Asadbek Abdullaev, en veillant à utiliser son placement pour neutraliser les courses diagonales tranchantes de Wissa et empêcher la RD Congo de prendre l’avantage dès les premières phases de transition.

Samuel Moutoussamy contre Otabek Shukurov

Véritable poumon et moteur du milieu congolais, Moutoussamy doit dicter le tempo de la possession et percer les lignes adverses. Positionné au cœur du dispositif lors de l’intense match face à la Colombie, il a alterné projections offensives et replis défensifs avec une énergie précieuse. Face à l’Ouzbékistan, son objectif principal sera de trouver des espaces entre les lignes, d’alimenter les déboulés explosifs de ses arrières latéraux et de distribuer le ballon avec une grande vitesse verticale. Si Moutoussamy dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face au bloc défensif, sa vision de jeu déstabilisera aisément un adversaire en quête de stabilité structurelle.

Face à lui, OtabekShukurov, le métronome ouzbek, tentera de briser ce rythme créatif. Lors de la deuxième journée, il a verrouillé le milieu de terrain contre le Portugal, cherchant à offrir une protection tactique précieuse. Son travail défensif sans ballon et sa discipline en transition seront mis à l’épreuve à l’Atlanta Stadium. Il devra gérer son placement de manière agressive aux côtés d’Odiljon Hamrobekov pour réduire les espaces, presser les points de départ du jeu de Moutoussamy et protéger sa défense à trois, afin d’empêcher les Africains de contrôler totalement le tiers central et de cantonner l’Ouzbékistan dans une coquille défensive insoutenable.

Quels scénarios pour le groupe K ?

Après la deuxième journée, le groupe K reste indécis et extrêmement disputé. La Colombie occupe solidement la première place avec six points et une différence de buts de +3, se positionnant idéalement pour les huitièmes de finale après sa victoire 1-0 face à la RD Congo.

Avec quatre points et une différence de buts de +5, le Portugal occupe la deuxième place, à la lutte avec le leader après avoir pris un point et dominé ses journées de championnat. La RD Congo pointe à la troisième place avec un point et une différence de buts de −1, suite à son match nul lors de la première journée et à sa courte défaite lors de la suivante. De son côté, l’Ouzbékistan ferme la marche avec zéro point et une différence de buts de −7, après deux défaites consécutives. La rencontre de la troisième journée, programmée à l’Atlanta Stadium, revêt une importance cruciale sur le plan mathématique pour les deux sélections, qui luttent pour une qualification directe ou pour rester en lice pour les barrages avant la dernière levée.

Si la RD Congo s'impose

Une victoire de l’équipe de Desabre propulserait les Léopards à quatre points, les plaçant d’emblée en position idéale pour prétendre à une qualification automatique pour les 16es de finale. En fonction du résultat du match Colombie-Portugal disputé en parallèle, une victoire congolaise combinée à une lourde défaite portugaise pourrait théoriquement leur permettre de se hisser à la deuxième place du groupe grâce à la différence de buts. En revanche, une victoire maintiendrait l’Ouzbékistan à zéro point, éliminant définitivement l’équipe asiatique de la compétition. Si le Portugal évite un revers cinglant, les quatre points de la RD Congo la maintiendraient à la troisième place, laissant son sort entre les mains du classement des places de repêchage, où un total de quatre points constitue historiquement une marge de sécurité très confortable pour se qualifier.

Si l’Ouzbékistan s’impose

Si les hommes de Cannavaro s’imposent, les « Loups blancs » effectueront un retour tonitruant lors de la dernière journée et prendront la troisième place, devant la RD Congo. Dans ce cas, la RD Congo resterait bloquée à un point, glisserait à la dernière place du groupe K et verrait son aventure mondiale s’arrêter net. Si ce succès maintiendrait l’Ouzbékistan en vie mathématiquement, terminer troisième avec trois points et une différence de buts très négative l’obligerait à guetter les résultats des autres poules, rendant ses espoirs de barrages très incertains.

Un partage

Un partage des points en Géorgie laisserait la RD Congo à deux unités, suffisantes pour occuper la troisième place devant l’Ouzbékistan mais insuffisantes pour rester en lice. Pour l’Ouzbékistan, un seul point le condamnerait à la dernière place, synonyme d’élimination immédiate. Si un match nul évite à la RD Congo la dernière place, un total de deux points et une différence de buts de −1 s’est historiquement avéré insuffisant pour espérer un repêchage en seizièmes de finale, renvoyant ainsi les deux nations chez elles dès le coup de sifflet final.

Actualités des équipes et compositions

Sébastien Desabre n’a pas encore officialisé le onze probable de la RD Congo, et aucun blessé ni suspendu n’est pour l’instant signalé chez les Léopards. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, alors que l’équipe se prépare pour un match qu’elle se doit de remporter.

Fabio Cannavaro n'a pas encore dévoilé son onze de départ pour affronter l'Ouzbékistan, aucun blessé ni suspendu n'étant signalé à ce stade. L'entraîneur italien doit toutefois trouver les clés pour dynamiser son attaque après un début de tournoi laborieux.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La RD Congo a remporté deux victoires, concédé deux nuls et subi une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un match nul 1-1 contre le Portugal en phase de groupes de la Coupe du monde, le 17 juin, un point arraché de haute lutte face à l’un des favoris du tournoi. Auparavant, elle s’était inclinée 2-1 face au Chili en match amical, mais un nul 0-0 contre le Danemark et une victoire 1-0 sur la Jamaïque en qualifications avaient mis en évidence sa solidité défensive. Une victoire 2-0 contre les Bermudes complète ce bilan. Sur ces cinq rencontres, la RD Congo a marqué cinq buts et en a encaissé trois.

Le bilan récent de l’Ouzbékistan est plus difficile à évaluer avec certitude. L’équipe de Cannavaro a perdu trois de ses cinq derniers matchs, dont la défaite 3-1 face à la Colombie le 18 juin, résultat le plus préjudiciable de la série. S’y ajoutent des revers contre les Pays-Bas et le Canada en amicaux. Deux succès antérieurs contre le Venezuela et le Gabon avaient pourtant apporté un peu d’optimisme, même si le niveau des adversaires était nettement inférieur. Les Ouzbeks ont inscrit sept buts et en ont concédé autant.

Confrontations directes

La RD Congo et l’Ouzbékistan ne se sont jamais affrontés dans les données disponibles. Leur rencontre à Atlanta, le 27 juin, marquera donc une première officielle entre les deux nations.

Classement



