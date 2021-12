Reprise du PSG : les Européens de retour le 1er janvier, les Sud-américains le 2

Le 31 décembre au soir, les joueurs du PSG devront faire sobre. Alors qu'ils sont attendus à Vannes pour les seizièmes de finale de la Coupe de France le 3 janvier, les Parisiens reprendront l'entraînement en deux temps.

Les Européens sont attendus au camp des Loges le 1er janvier, tandis que les Sud-américains qui ont un voyage plus long à effectuer rentreront, eux, le lendemain.

"La reprise se fera le 1er janvier. Pour les Sud-américains, qui sont plus loin, ce sera le 2, explique le coach parisien. Chacun aura un programme au suivre pour être prêt le 1er ou le 2 et jouer à Vannes."



Hakimi, Gueye et Diallo directement avec la sélection



Dans ces conditions, sera-t-il possible de voir Messi et les Sud-américains en Bretagne ? A cette question, le technicien parisien a répondu par l'affirmative, avant de préciser que la décision lui reviendrait.



"Oui il y a une possibilité qu'ils soient à Vannes. Les joueurs n'ont pas beaucoup de jours mais la combinaison entre le repos et le travail que j'ai donné, doit leur permettre d'être prêts pour le 3."



Trois joueurs devraient manquer la reprise : Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo disputeront la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 9 janvier et pourraient rejoindre leur sélection directement.