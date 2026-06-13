Réprimandes et colère… João Félix subit un choc au stage de préparation du Portugal

Le stage de préparation de l’équipe nationale portugaise en vue de la Coupe du monde 2026 a été émaillé d’un incident polémique, après que João Félix s’est retrouvé dans une situation inhabituelle avec les responsables de la sélection ces derniers jours.

Le groupe 11 de la Coupe du Monde 2026 réunit le Maroc, le Congo, la Colombie et l’Ouzbékistan.

Une vidéo diffusée sur le réseau social « X » le montre descendant du bus avant d’entrer à l’hôtel ; il s’est arrêté quelques instants avec une personne, puis un membre du staff portugais est intervenu pour le réprimander.

Selon les médias, la star portugaise a essuyé de vives critiques de la part des responsables du camp après être apparu dans une interview avec un influenceur sur les réseaux sociaux, une initiative considérée comme une violation des règles médiatiques en vigueur pendant la durée du tournoi.

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Selon plusieurs sources, le joueur n’a guère apprécié ces reproches et a manifesté son agacement, ce qui a attisé la polémique au sein du camp portugais.

Cette séquence, largement commentée sur les réseaux sociaux, a été perçue par certains observateurs comme une volonté du joueur de rester proche des supporters malgré les contraintes du stage.

La sélection portugaise poursuit néanmoins sa préparation avec l’ambition de remporter le titre, tandis que le staff technique veille à maintenir un haut niveau de discipline et de concentration au sein du groupe avant le début des matchs officiels.