Immédiatement après le coup de sifflet final, l’entraîneur des Spurs Roberto De Zerbi a demandé des comptes à l’ancien grand espoir du Bayern Munich. Sur les images télévisées, on peut voir l’Italien tenter d’expliquer quelque chose au joueur de 21 ans en gesticulant vivement.

Tel a d’abord semblé ne pas vraiment savoir quoi faire des critiques qui lui étaient adressées et s’est contenté de hausser les sourcils, l’air interloqué. De Zerbi, lui, n’a pas lâché l’affaire, a continué à parler à son attaquant avant de le laisser finalement sur la pelouse.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, l’entraîneur de Tottenham a expliqué pourquoi il n’était pas satisfait de la prestation de Tel : « Il doit jouer comme un attaquant, garder le but en ligne de mire ou attendre le centre de (Andy) Robertson. »

Le joueur de 21 ans n’a tout simplement pas tenu sa position, ce que De Zerbi lui a également reproché. « Il doit rester en attaque. Il a commencé comme attaquant, maintenant il joue comme ailier. » Néanmoins, l’Italien a aussi tenu des propos plus conciliants et a défendu son joueur : « J’aime Mathys en tant que joueur et en tant que personne, il n’y a aucun problème. »

Tel était entré en jeu à la 63e minute à la place de Dominic Solanke lors du 0-0 contre Everton, mais n’a plus réussi à faire la différence durant le temps de jeu restant.

Comment s’est déroulée la saison de Tottenham Hotspur jusqu’à présent ?

Ainsi, les Spurs ne comptent que deux points après quatre journées, ce qui les place actuellement au 17e rang du classement. Le club n’a en outre, pour la première fois de son histoire, inscrit le moindre but lors des quatre premiers matches de Premier League d’une nouvelle saison.

Outre Tottenham, seul Coventry City n’a pas encore marqué dans l’exercice actuel de Premier League. Le promu a toutefois disputé un match de moins et affrontera encore Brighton & Hove Albion dimanche. En cas de victoire, il pourrait même dépasser les Spurs au classement.