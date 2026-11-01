Le journaliste marocain Mustapha Badri, membre du jury international chargé de désigner le lauréat du Ballon d'Or 2026, assume la responsabilité d'avoir placé son compatriote Achraf Hakimi en tête de son classement, mais il a également affirmé avoir subi des pressions visant à le pousser à modifier son vote.

Cent journalistes du monde entier ont voté pour désigner le lauréat du Ballon d'Or 2026, et parmi ces cent, Mustapha Badri a été le seul à placer le latéral du Paris Saint-Germain en tête de ses choix.

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Dans le classement de Badri, Kylian Mbappé et Lamine Yamal occupaient les deuxième et troisième places, tout comme au résultat final, tandis que Harry Kane, élu devant Mbappé avec un faible écart, se classait sixième.

« Il existe des tentatives d'influence »

Mustapha Badri a tenu des propos inquiétants lors d'un entretien accordé hier samedi au site « Afrik Foot », dans lequel il a évoqué les pressions subies peu avant d'exprimer son vote définitif.

Il a déclaré : « Certaines personnes m'ont contacté pour tenter de m'influencer et de me convaincre de voter contre Achraf Hakimi au profit d'un autre joueur, dont je préfère ne pas citer le nom. Je n'ai pas cédé à ces demandes, mais cette expérience montre qu'il existe des tentatives d'influence autour de ce genre de scrutin. »

Il a ajouté : « Il existe des groupes d'influence qui cherchent à contacter les journalistes et à orienter leurs choix. J'ai moi-même vécu cette expérience sans tomber dans le piège (...) C'est une forme de lobbying et de recherche de soutien, qui peut parfois conduire à des choix éloignés de la logique sportive stricte. »

Badri a également affirmé sa conviction qu'Hakimi méritait de remporter le Ballon d'Or, précisant : « Ce n'est pas un joueur ordinaire, c'est un excellent défenseur, mais aussi un attaquant doté de qualités techniques remarquables. »