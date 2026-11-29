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Thomas Frank a demandé du temps pour régler les problèmes défensifs de Crystal Palace après la défaite 3-2 à domicile contre Hull City, dimanche, qui a laissé son équipe à la dernière place de la Premier League. En poste depuis seulement deux matches de championnat, l'entraîneur a assuré que des progrès viendraient, tout en reconnaissant que l'effectif devait être renforcé en janvier après une sixième défaite consécutive.

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Frank appelle à la patience

Frank a appelé à la patience après la sixième défaite consécutive de Crystal Palace en Premier League, 3-2 contre Hull City à Selhurst Park. Mené 3-0, Palace a réduit l'écart en fin de match grâce à Jorgen Strand Larsen et Adam Wharton. Le club a désormais encaissé 30 buts lors de ses 12 premiers matches de championnat, plus que toute autre équipe.

Interrogé sur le temps pendant lequel il pourrait continuer à dire que son équipe doit mieux défendre, Frank a répondu après le match, selon Sky Sports : « Je pense pouvoir le dire encore un peu. Je ne suis là que depuis deux matches de Premier League. »

« Reposez-moi la question dans 10 matches »

Il a poursuivi : « Si vous examinez chaque coup de pied arrêté d'avant et ceux d'aujourd'hui, vous verrez des progrès dans les détails. Je sais qu'en football, tout est noir ou blanc, que ce sont les buts et le tableau d'affichage qui comptent, tout comme l'aspect défensif. Mais reposez-moi la question dans 10 matches : il y aura alors eu des progrès. »

Au micro de Sky Sports, Frank a aussi souligné l'efficacité de Hull dans les deux surfaces, ajoutant : « Le constat est très simple : nous devons simplement mieux défendre, car nous marquons des buts. »

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Des renforts nécessaires en janvier

Interrogé sur le fait que Palace puisse payer l'absence de remplaçants à Marc Guehi et Maxence Lacroix, Frank a reconnu que l'effectif devait être renforcé. « C'est quelque chose que je dois examiner de plus près. Je ne suis là que depuis deux semaines, avant de pouvoir vraiment, comment dire, vous donner une bonne réponse là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que nous disputons quatre compétitions, et c'est très exigeant. Dans cette optique, nous avons besoin de renforts, oui », a-t-il déclaré.

Le club serait prêt à soutenir Frank avec trois recrues en janvier .

La menace de la relégation se précise

Palace reste à la dernière place avec sept points. Selon Sky Sports, cinq des six dernières équipes à avoir encaissé 30 buts lors de leurs 12 premiers matches ont été reléguées. L'attaquant Strand Larsen a qualifié la prestation d'« embarrassante », déclarant à la chaîne : « Je pense que nous devions absolument gagner aujourd'hui et être menés 3-0, c'est embarrassant. » Frank devra obtenir une réaction rapide pour éviter que son équipe ne s'enfonce davantage.