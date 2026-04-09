Repos et travail individuel… Comment Al-Hilal et Al-Sadd se préparent-ils pour le sommet asiatique ?

Al-Hilal et Al-Sadd ont entamé leurs préparatifs en vue de leur confrontation très attendue en Ligue des champions de l’Asie, après avoir respectivement disputé leurs matches dans les championnats saoudien et qatari hier, mercredi.

Les deux formations s’affronteront lundi prochain au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, à l’occasion des huitièmes de finale de la compétition.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’entraîneur de l’Al-Hilal, l’Italien Simone Inzaghi, a accordé une journée de repos à son effectif ce jeudi, avant une reprise des entraînements vendredi, en vue de peaufiner les réglages.

Le groupe effectuera son entraînement principal samedi à Riyad avant de rallier Djeddah dans la foulée à bord d’un avion privé.

Le club effectuera un unique galop d’essai sur la pelouse du stade Prince Abdullah Al-Faisal, le dimanche précédent la rencontre.

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À l’inverse, l’autre technicien transalpin, Roberto Mancini, à la tête d’Al-Sadd, a programmé deux séances à Djeddah après un voyage prévu samedi, également par jet privé.

La première séance se tiendra sur le terrain annexe du stade King Abdullah, la seconde sur la pelouse du stade Prince Abdullah Al-Faisal, respectivement samedi et dimanche.

Les deux formations ont d’ailleurs conclu leur préparation par une victoire en championnat national mercredi dernier : Al-Hilal a dominé Al-Kholood 6-0, tandis qu’Al-Sadd s’est imposé 3-1 sur la pelouse d’Al-Sailiya.

Les Bleus ont dominé Al-Khaloud 6-0 au Kingdom Arena lors de la 29^e journée de Roshen, tandis qu’Al-Sadd a battu Al-Sailiya 3-1 lors de la 21^e journée de Doha Bank Stars.

À noter qu’Al-Hilal occupe la deuxième place du championnat saoudien avec 68 points, à deux unités d’Al-Nassr qui compte un match en moins, tandis qu’Al-Sadd trône en tête du classement qatari avec 42 points.