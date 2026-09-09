Joan Laporta, le président du Barça, s'est exprimé sur plusieurs sujets avant le match de son équipe face au Feyenoord ce soir, en ouverture de leur parcours en Ligue des champions.

Le Camp Nou accueille ce soir la rencontre entre le Barça et le Feyenoord, marquant le coup d'envoi de leur parcours en Ligue des champions.

Avant le match, les dirigeants des deux clubs se sont réunis pour le traditionnel déjeuner des dirigeants, dans une atmosphère des plus cordiales.

Le président du club, Joan Laporta, a conduit la délégation du Barça au restaurant, un lieu habituel pour le déjeuner d'avant Ligue des champions. Étaient également présents le vice-président Rafa Yuste et les membres du conseil d'administration Josep Ignasi Macià, Miguel Camps, Carles Ayats et Jaume Santafé, ainsi qu'un représentant de l'Union des associations européennes de football (UEFA).

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À leur arrivée pour déjeuner avec les responsables du Feyenoord, lui aussi bien représenté lors de cette rencontre, le président du Barça s'est longuement exprimé sur différents sujets.

La Ligue des champions, premier objectif du Barça

Laporta a précisé, dans des déclarations rapportées par le journal « Mundo Deportivo », que la Ligue des champions était l'objectif principal de la saison, et il a longuement fait l'éloge de Lamine Yamal, l'un des candidats au Ballon d'Or après sa saison remarquable avec le Barça et la sélection espagnole.

Il a déclaré : « Notre objectif est de remporter le titre de champion pour la troisième fois consécutive, un exploit exceptionnel. Notre objectif est aussi de remporter la Coupe, ce qui serait formidable. Notre objectif est de remporter la Supercoupe pour confirmer notre valeur en milieu de saison et montrer que nous sommes là pour lutter pour le titre de champion. »

Et de poursuivre : « Et bien sûr, nous visons cette année à remporter la Ligue des champions. Si vous me demandez quel est l'objectif principal, je vous répondrai oui, c'est la Ligue des champions. »

Le Ballon d'Or

À propos du Ballon d'Or, Laporta a déclaré : « Le Barça est un club unique au monde, et ces nominations que nous avons obtenues pour des joueurs, des entraîneurs et pour le club dans son ensemble en sont la meilleure preuve. Nous en sommes très fiers. Les joueurs du club doivent être reconnaissants envers le Barça pour tout ce qu'il leur offre. »

Il a ajouté : « Les joueurs du Barça sont mes favoris. Je serais très heureux qu'un joueur du Barça l'emporte. »

Laporta fait l'éloge de Lamine Yamal

À propos de Yamal, il a déclaré : « C'est un joueur époustouflant. Il possède un talent exceptionnel, c'est un génie, et je pense que sa nomination pour le Ballon d'Or est amplement méritée. Il a un talent et une maturité remarquables pour son âge. En étant un leader. »

Et de poursuivre : « Je dirai aussi une chose, je regrette pour certains joueurs qui auraient pu être des leaders eux aussi, comme Gavi, par exemple, qui possède un palmarès bien rempli. C'est la décision des joueurs et de Hansi Flick, et je pense que c'est une décision tout à fait judicieuse. Je regrette que, lorsque l'on parle des nominations, on ne trouve pas Pedri et Raphinha parmi les nominés. Je pense qu'ils méritaient eux aussi d'être nominés pour le Ballon d'Or ; c'est leur talent qui les rendait dignes d'être nominés. »

Les critiques du Real Madrid à l'égard de l'arbitrage

Joan Laporta a également été interrogé sur les critiques du Real Madrid à l'égard de l'arbitrage après sa défaite face au Real Betis, un sujet à propos duquel le président du Barça a voulu éviter toute polémique éventuelle.

Il a déclaré : « Nous sommes très occupés et très enthousiastes pour le Barça. Nous avons constitué l'équipe idéale du Barça. Deco a réalisé un travail exceptionnel, aux côtés de Bojan et de toute la commission sportive. Deco dirige l'équipe avec brio, et Bojan et Alejandro travaillent en parfaite coordination avec Deco et Hansi Flick. »

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Il a conclu sur un ton des plus posés : « Ensemble, nous avons réussi à constituer une équipe compétitive de cette manière. Ce qui nous enthousiasme le plus, c'est le Barça. Quant à ce que font les autres équipes, tant qu'elles ne dépassent pas les limites du respect et de l'harmonie institutionnelle qu'il faut préserver, nous restons sur cette position. Laissons les autres équipes faire ce qu'elles jugent approprié. Nous respectons cela tant qu'il n'y a pas de dépassement manifeste de ce qui est normal dans les relations entre clubs. »