La presse argentine monte au créneau pour défendre Lionel Messi et la sélection nationale à la veille du quart de finale contre l’Angleterre, prévu mercredi soir.

Joe Cole, l’ancienne star anglaise, a attisé les tensions en déclarant : « C’est la première fois que Messi affronte l’Angleterre ? Eh bien, on va en finir avec lui. Oui, à 100 %. »

Et d’ajouter : « Je le dis dès maintenant : l’Angleterre se qualifiera pour la finale. Nous avons une vitesse bien supérieure aux atouts de l’Argentine, et nous les battrons. »

Cette sortie médiatique a immédiatement fait réagir l’ensemble de la presse argentine, qui s’en est emparée pour mobiliser l’opinion à deux jours de la rencontre, selon le site « Foot Mercato ».

Les médias locaux ont largement relayé cette sortie, qualifiée de « provocatrice » par plusieurs sites.

Le portail « MDZ Online » estime que Joe Cole « a attisé la polémique avant la rencontre » et pense que cette provocation poussera Lionel Messi, meilleur buteur du tournoi, à répondre sur le terrain.

De nombreux médias ont relayé cette déclaration, la considérant comme un motif supplémentaire pour les champions du monde.

De son côté, le journal Clarín a estimé : « Selon l’issue de la demi-finale, cette déclaration pourrait devenir l’une des plus mémorables ou des plus ironiques du tournoi. »

La chaîne TyC Sports a ironisé sur la sévérité de Cole envers Messi, rappelant : « C’est surprenant, surtout qu’il l’avait encensé à plusieurs reprises devant le public, allant jusqu’à le placer bien au-dessus de Cristiano Ronaldo ».

La chaîne s’est également moquée d’autres commentaires formulés en Angleterre, notamment ceux concernant la qualité du duo de défenseurs centraux formé par Cristian Romero et Lisandro Martínez.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters argentins remercient ironiquement les commentateurs britanniques d’avoir adressé des critiques cinglantes au staff de Lionel Scaloni.

De son côté, l’agence de presse TN a ajouté un nouveau chapitre à la rivalité entre l’Argentine et l’Angleterre, et comme c’est souvent le cas dans ce genre de matchs, tout se jouera sur le terrain.

Elle conclut : « C’est là que Messi tentera de prouver une nouvelle fois pourquoi il reste le joueur que tout le monde cherche à neutraliser, et qu’il est pratiquement impossible de faire taire. À quelques jours de la demi-finale contre l’Angleterre, les propos de Joe Cole offrent sans doute à Lionel Messi et à ses coéquipiers une motivation supplémentaire pour aborder la rencontre avec encore plus d’enthousiasme. »