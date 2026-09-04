Cependant, le départ du joueur offensif de 24 ans prend une nouvelle fois la forme d’un prêt. Le Bayern aurait volontiers cédé définitivement Zaragoza.

Sans doute parce qu’on se recroise toujours au moins deux fois dans une vie, voire bien plus souvent parfois, le feu follet de couloir a préféré ne rien dire au sujet du FC Bayern lors de sa présentation comme nouvelle recrue de l’Espanyol Barcelone. Mais ce silence en disait long. Interrogé sur son passage à Munich, il s’est contenté de répondre : « Je ferais mieux de me taire. »

En raison d’un manque de solutions dans l’effectif, le Bayern a fait venir Zaragoza dès l’hiver 2024 sous la forme d’un prêt anticipé en provenance de Grenade, avant que celui-ci ne rejoigne définitivement le champion record d’Allemagne l’été suivant pour une indemnité de transfert de 17 millions d’euros. Sous les ordres de Thomas Tuchel, Zaragoza a tout de même disputé sept matches de Bundesliga, avant que son successeur Vincent Kompany ne se passe totalement de lui. Ont suivi des prêts au CA Osasuna, au Celta Vigo en Espagne et à l’AS Rome.

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Bryan Zaragoza veut « rester le plus longtemps possible »

C’était le souhait explicite de Zaragoza de rejoindre l’Espanyol, ce qu’a confirmé le directeur sportif Monchi. Le joueur a consenti à « d’énormes efforts financiers » pour rendre ce transfert possible, a souligné Monchi.

« Je crois que j’ai besoin de stabilité, de rester un certain temps dans un club, et je pense que l’Espanyol est idéal pour cela. C’est pour ça que je suis venu ici : pour essayer de rester le plus longtemps possible », a déclaré Zaragoza, laissant ainsi entendre qu’il pourrait y avoir l’été prochain une fin définitive à une relation peu satisfaisante pour les deux parties avec le FC Bayern.



