Réponse officielle de la Premier League : pourquoi Manchester United n'a-t-il pas obtenu de penalty face à Fulham ?

Une vive polémique a éclaté autour du refus d'accorder un penalty en faveur de Manchester United, contre Fulham, alors même que le ballon avait touché la main de Calvin Bassey.

Les ralentis ont montré un contact évident après que Lisandro Martínez a adressé le ballon en direction du défenseur de Fulham à la 86e minute du match nul 1-1 disputé dimanche.

À cet instant, United était mené d'un but et luttait pour sauver un point.

L'arbitre Peter Bankes a fait signe de poursuivre le jeu, et ses collègues arbitres l'ont soutenu, selon le journal « The Sun ».

Désormais, la Premier League anglaise a fait preuve d'une totale transparence sur l'incident en publiant un communiqué via son centre des matches sur le site X.

Elle a également publié la transcription des échanges entre Bankes, l'arbitre assistant Dan Cook et Nick Hopton, l'assistant vidéo à l'arbitrage.

Le communiqué indique : « La décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty en faveur de Manchester United en raison d'une possible main de Bassey a été vérifiée, et cela a été confirmé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). »

L'arbitre assistant principal, Cook, a déclaré à ses collègues après que le ballon a heurté la main de Bassey : « C'est près de son corps - le ballon l'a touché mais son bras est près de son corps. »

Bankes a répondu : « La décision prise sur le terrain est de laisser le jeu se poursuivre. »

Hopton a ajouté : « Ses bras sont près de son corps. Comme indiqué - confirmation de la décision de jeu sur le terrain, exactement telle qu'elle a été décrite sur le terrain. »

La journée s'annonçait morose pour Manchester United après que Martínez a marqué contre son camp dans le but de Senne Lammens, tout aussi responsable, un peu plus d'une heure de jeu écoulée.

La frustration de leurs supporters s'est accrue lorsque leurs protestations à propos de la main et de la réclamation d'un penalty ont été ignorées, mais ils ont sauvé quelque chose de la rencontre en égalisant à la 89e minute.







