Un porte-parole des services du Premier ministre britannique a entretenu le flou autour de la possibilité que Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, soit fait chevalier après être devenu le premier Anglais à remporter le Ballon d'Or depuis 25 ans.

Le titre de chevalier est une haute distinction honorifique décernée par le souverain britannique (le roi ou la reine) à des individus en reconnaissance de leurs réalisations remarquables et de leurs services éminents rendus au pays dans différents domaines, tels que le sport, l'art, les sciences et l'action caritative.

Le capitaine de la sélection anglaise avait reçu les félicitations du Premier ministre Andy Burnham après son sacre lundi soir au plus prestigieux trophée individuel du monde du football. Il a qualifié la performance de Kane d'« exceptionnelle » et a salué en lui « un formidable exemple pour les jeunes joueurs à travers tout le pays ».

Interrogé sur la question de savoir si le joueur, âgé de 33 ans, pouvait être fait chevalier, un porte-parole des services du Premier ministre s'est abstenu de confirmer qu'une telle décision était en préparation, selon ce qu'a rapporté le journal anglais « Metro ».

Prochains matchs FCB DFB-Pokal 15:45 FCM Regarder

Il a déclaré : « Tout le monde s'accordera à dire que Harry Kane a beaucoup apporté au football anglais, et c'est un moment tout à fait particulier pour lui dans le pays. Mais comme à l'accoutumée, je n'anticiperai pas le processus d'attribution des distinctions. »

Le porte-parole officiel a également laissé entendre que le capitaine de la sélection anglaise pourrait décrocher d'autres titres, ajoutant : « Nous espérons qu'il y aura bientôt un autre trophée à célébrer avec l'Angleterre. »







