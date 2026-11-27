Partager Suivez GOAL sur Google

Des informations de presse ont révélé ce qu'il en est réellement d'un éventuel échange qui verrait l'attaquant de Newcastle United rejoindre le club saoudien d'Al-Ahli, afin de compenser le départ de son attaquant anglais Ivan Toney dans les mois à venir.

Publicité

Des informations de presse avaient affirmé que le club anglais avait proposé à Al-Ahli de recruter l'attaquant allemand Nick Woltemade, prêté à la Juventus, dans le cadre d'un échange qui verrait Ivan Toney rejoindre Al-Ahli.

Mais Dani Bachmann, l'agent de Woltemade, a catégoriquement démenti ces informations dans des déclarations à la chaîne saoudienne Al Arabiya sur son site officiel, qualifiant ces rumeurs de « n'importe quoi ».

« C'est n'importe quoi. Nous sommes concentrés sur la Juventus, et à ce stade de sa carrière, Woltemade ne jouera que dans les grands championnats européens », a déclaré Bachmann.

Woltemade évolue cette saison à la Juventus, où il a été prêté par Newcastle lors du dernier mercato estival pour une durée d'une saison, à l'issue de laquelle il retrouvera St James' Park.

Publicité Publicité

Depuis son arrivée chez les Bianconeri, l'attaquant allemand a disputé 17 matchs, au cours desquels il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives.

Related Topics

Ce choix de la Juve est intervenu après que le joueur de 24 ans a échoué à s'imposer à Newcastle United la saison dernière, lui qui y était arrivé en provenance du club allemand de Stuttgart contre 69 millions de livres sterling.

Woltemade n'est pas parvenu à faire oublier le départ de l'attaquant suédois Alexander Isak à Liverpool : il a disputé 51 matchs avec le club anglais, pour 11 buts et 5 passes décisives.

Publicité

Le nom d'Ivan Toney a été associé à de nombreux clubs de Premier League ces derniers temps , notamment Newcastle United, entraîné par l'Allemand Matthias Jaissle, qui l'a déjà dirigé pendant deux ans à Al-Ahli.

Par ailleurs, le joueur de 30 ans est annoncé du côté de Manchester United, le club mancunien étant à la recherche d'un nouveau joueur en attaque, mais la situation reste floue depuis la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe en remplacement de l'Anglais Michael Carrick.

Publicité

Crystal Palace est également devenu le dernier club en date à s'intéresser à l'attaquant anglais en vue des mois à venir, le club ayant besoin de recruter un nouveau joueur à ce poste.

Cet intérêt coïncide avec la nomination de l'entraîneur danois Thomas Frank à la tête du club londonien, en remplacement du Français Pierre Sage.

Publicité

Frank entretient une relation forte avec Ivan Toney, qu'il a entraîné à Brentford pendant quatre années complètes, entre 2020 et 2024, avant que l'attaquant anglais ne rejoigne Al-Ahli à l'été 2024.

De son côté, Ivan Toney n'est pas opposé à l'idée d'un retour en Premier League prochainement, d'autant qu'il souhaite s'installer durablement en équipe d'Angleterre sous la direction du sélectionneur allemand Thomas Tuchel.