Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a poursuivi son escalade avec le Real Madrid, après avoir répondu au communiqué au ton virulent publié par le club merengue à son encontre, affirmant que défendre les intérêts de tous les clubs ne signifie pas se soumettre à la vision du club le plus puissant, et insistant sur son attachement à son indépendance dans ses prises de position.

La crise n'a pas mis plus d'un peu plus de deux heures entre la publication du communiqué du Real Madrid et la réponse de Tebas, qui a lui aussi choisi ses comptes sur les réseaux sociaux pour répliquer, dans un message au ton acerbe qui s'est concentré sur les points soulevés par le club merengue.

Tebas a écrit : « Défendre les intérêts d'un club ne signifie pas adopter son discours, et représenter tout le monde ne signifie pas obéir au plus puissant. »

Le président de la Ligue espagnole a répondu aux critiques du Real Madrid concernant l'arbitrage en déclarant : « Critiquer une décision arbitrale est légitime, mais transformer chaque préjudice subi par une équipe en preuve de l'existence d'une campagne de persécution, c'est autre chose. »

Il a également critiqué le discours diffusé par la chaîne officielle du Real Madrid, en affirmant : « Ils parlent depuis des années de l'existence d'un championnat manipulé, journée après journée... Cela génère-t-il de la confiance ou nuit-il à l'image du football espagnol ? »

Tebas : « La neutralité ne signifie pas ne pas prendre position »

Tebas a défendu ses positions, affirmant que prendre position face à ce qu'il considère comme une injustice n'est pas en contradiction avec la neutralité, mais est lié, selon sa vision, à l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

Il a déclaré : « Si vous entendez par neutralité ne prendre position sur rien, même sur ce qui est juste et ce qui est faux, alors vous me demandez de renoncer à ma responsabilité. L'indépendance signifie prendre des décisions selon mes propres critères, sans pressions ni soumission, appliquer les mêmes règles à tous et défendre l'intérêt commun. »

Il a ajouté : « Et cela signifie prendre des décisions et affirmer des positions, même si cela ne plaît pas au Real Madrid. »

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Dans son message, Tebas a rejeté l'accusation de parti pris contre le club merengue, en affirmant : « Défendre les intérêts d'un club ne signifie pas adopter son discours. Et représenter tout le monde ne signifie pas obéir au plus puissant. Il faut défendre les intérêts de la compétition et les intérêts de la Liga. »

Il a conclu son message par une phrase catégorique : « Je ne suis pas le propriétaire de la Liga, et je ne la dirigerai pas comme si elle appartenait à un seul club. Je respecte tout le monde. Et je ne me soumets à personne. »

Le début de l'escalade : le Real Madrid réclame la neutralité

Le Real Madrid avait publié un communiqué au ton virulent avant la réponse de Tebas, dans lequel il critiquait ses déclarations attaquant le club et ses critiques de l'arbitrage à l'issue du derby de Madrid.

Tout a commencé lorsque Tebas a écrit plus tôt : « Quand ce n'est pas Negreira, c'est l'arbitre. Assez de cet aveuglement ! Le prétexte habituel n'est plus cru par quiconque possède un minimum de logique », attaquant également le récit selon lequel les arbitres seraient visés contre le Real Madrid, en affirmant que croire que les arbitres « sont orientés contre le Real Madrid, c'est vivre dans une autre galaxie », et estimant qu'« évoquer l'existence d'un complot est plus confortable que d'expliquer ce qui se passe sur le terrain ».

Environ 10 heures plus tard, la réponse du Real Madrid est venue dans un communiqué comportant des critiques directes à l'encontre du président de la Ligue espagnole, le club l'accusant de ce qu'il a qualifié de « préoccupation répétée à l'égard du Real Madrid », et considérant ses récentes déclarations comme « dangereuses, incompréhensibles et indignes d'un responsable assumant ses responsabilités ».

Le club a également réclamé, dans une allusion claire à la possibilité d'un changement à la tête de la Ligue espagnole, la présence d'« un responsable capable de gérer la compétition et de développer tout son potentiel, tout en respectant le devoir fondamental de neutralité ».

Et c'est précisément la question de la « neutralité » qui a constitué l'un des principaux points ayant suscité la réponse de Tebas, faisant entrer la relation déjà tendue entre le président de la Ligue espagnole et le Real Madrid dans un nouveau chapitre d'escalade publique.

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