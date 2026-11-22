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Les déclarations de Florentino Pérez lors de l'assemblée générale du Real Madrid ont relancé la polémique avec le FC Barcelone. Le président merengue a présenté des chiffres sur les décisions arbitrales depuis l'introduction de l'assistance vidéo, estimant qu'ils révèlent un net déséquilibre entre les deux rivaux.

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Florentino Pérez a réclamé la démission de Javier Tebas, président de la Liga, et a renouvelé ses critiques envers le FC Barcelone dans le cadre de l'affaire Negreira, évoquant ce qu'il a qualifié d'aides arbitrales dont aurait bénéficié le club catalan. En s'appuyant sur les statistiques, le président du Real Madrid a souligné que le Barça avait joué 862 minutes en supériorité numérique au cours de la dernière décennie, tandis que son équipe affichait un bilan négatif dans ce domaine, un écart qui, selon lui, mérite qu'on s'y arrête.

Pérez s'est également appuyé sur le nombre de buts annulés par la VAR, précisant que le Real Madrid s'était vu refuser 42 buts depuis l'introduction de la technologie, contre 19 pour le FC Barcelone. Il a ensuite relié ces chiffres à ce qu'il considère comme l'inaction de la Liga face au problème.

Le président merengue a ajouté que la saison en cours comptait 21 arbitres promus grâce à Negreira, avant de s'indigner que son club soit poursuivi malgré ce qu'il considère comme des dérives arbitrales.

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Mais les chiffres avancés par Pérez ne sont pas restés sans réponse côté catalan. Plusieurs journalistes proches du FC Barcelone se sont empressés de s'en prendre au président du Real Madrid et de remettre en cause la manière dont il a présenté ces statistiques. Jota Jordi, présentateur sur « El Chiringuito », a été l'un des plus virulents à l'égard de Pérez, publiant un commentaire ironique sur ses réseaux sociaux : « Florentino pleure lors de son assemblée générale à cause de cette image ».

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Jordi a poursuivi son attaque contre le président du Real Madrid : « Florentino réclame ce qu'il a eu pendant 100 ans pour gagner comme ils avaient l'habitude de gagner, et maintenant ils en ont besoin et ça leur manque : les aides. Désolé, mais gagner avec des buts hors-jeu ou sur des fautes, c'est terminé ! ».

Avant d'ajouter : « Si la VAR avait existé il y a 100 ans, ils n'auraient que deux titres en Ligue des champions et 8 titres en Liga ».

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Jordi n'a pas été le seul à répondre à Pérez. Gerard Romero, présentateur de l'émission « Jijantes FC », est lui aussi monté au créneau, estimant que les chiffres avancés par le président du Real Madrid révèlent une autre facette de l'histoire. Selon lui, sans l'assistance vidéo, les erreurs d'arbitrage dont a profité le club merengue auraient continué.

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Romero a ajouté : « Il y a 42 buts du Real Madrid annulés par la VAR, contre 19 pour le Barça. Très bien, ils peuvent continuer à répéter ces chiffres, mais qu'ils aient un peu de honte, parce que sans la VAR, ils auraient continué à faire ce qu'ils voulaient en toute liberté ».

Le Real Madrid s'est imposé dans la douleur face au Celta Vigo (2-1) grâce à un but tardif de Carlos Espí. Les Merengues comptent désormais 33 points, à égalité avec leur rival barcelonais, leader, qui affronte Villarreal cet après-midi.

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