Le champion d’Angleterre, emmené par l’international Kai Havertz, s’est imposé sur le terrain de Nottingham Forest (1-0, 0-0 à la pause). Grâce à sa sixième victoire en sept matches de Premier League, il a réussi sa répétition générale avant le choc de Ligue des champions face au Bayern Munich, mercredi (21 heures, sur DAZN).

Arsenal conserve sa deuxième place avec 18 points, devant Brighton & Hove Albion, troisième du classement après sa victoire 5-0 contre Crystal Palace et qui compte deux points de retard sur les Gunners.

« Parfois, cela peut être frustrant face à une équipe aussi difficile à faire céder. En première période, nous n’avons pas cadré un seul tir, et il fallait en parler », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta. « Nous avons eu deux bonnes occasions en seconde période, mais notre seul tir cadré a fini au fond. Il a été légèrement dévié. »

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Quelle a été la prestation de Kai Havertz contre Nottingham Forest ?

Havertz figurait dans le onze de départ de Mikel Arteta pour le septième match de championnat consécutif. Avant la rencontre, l’entraîneur avait fermement répondu aux doutes sur les qualités de buteur du joueur de 27 ans, dont le dernier but remonte à plus d’un mois : « Il a besoin d’accumuler les matches. Il a les qualités pour être un attaquant de premier plan. »

Dans un Arsenal peu inspiré offensivement, Havertz, lui aussi très discret, ne s’est signalé en première période que par une tête (37e). Arteta a donc cherché à changer les choses en faisant entrer Madueke à la pause.

Il a ensuite sorti Havertz à la 66e minute. Sur le tout premier tir cadré des visiteurs, l’ailier Madueke (80e) a finalement offert la victoire à son équipe face au Nottingham Forest entraîné par Oliver Glasner.

Dès samedi soir, le futur adversaire d’Arsenal, le Bayern Munich, avait lui aussi fait forte impression offensivement avant leur duel. L’équipe de Harry Kane a écrasé le RB Leipzig (6-1, 3-0 à la pause) dans son enceinte.