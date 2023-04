"Il est rentré dans le cerveau des attaquants", Lionel Charbonnier encense Mike Maignan après Napoli – AC Milan

Ancien gardien de l'équipe de France, Lionel Charbonnier a été impressionné par la prestation de Mike Maignan lors de Napoli-Milan.

Mardi soir, l'AC Milan s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en faisant match nul 1-1 au stade Diego Armando Maradona après avoir gagné 1-0 à l'aller à San Siro.

Maignan, le roi des penalties

L'un des principaux artisans de la victoire milanaise a été son gardien, le Français Mike Maignan. Il a été décisif en arrêtant un penalty, un exercice dans lequel il excelle.

Depuis le début de sa carrière, Maignan n'a ainsi encaissé que 33 des 52 penalties ou tirs au but qu'il a subis que ce soit avec ses différents clubs ou en équipe de France.

Après la rencontre, Lionel Charbonnier, ancien gardien de l'AJ Auxerre (auteur du doublé Coupe-Championnat en 1996) et de l'équipe de France (1 sélection et champion du monde en 1998) a encensé Mike Maignan lors de l'émission « L'After Foot » diffusée sur RMC.

Charbonnier sous le charme de Maignan

« Ma famille est milanaise, ma femme Anna est milanaise. Dès le deuxième match de Maignan à l'AC Milan, ils m'ont dit : « Comment vous avez fait pour prendre Donnarumma et ne pas prendre Mike Maignan ? », raconte Charbonnier.

« Maintenant il confirme à un très très haut niveau. Ce soir, le premier vrai arrêt à faire c'est sur le penalty. Tu te dis, il n'a rien eu à faire, on lui en voudra pas de le prendre. J'étais certain qu'il allait l'arrêter. Il est rentré dans le cerveau des attaquants. Il est train de se construire une autre carrière sur le plan international et mondial », a ajouté l'ancien portier des Bleus.

Même son de cloche pour le journaliste Daniel Riolo, également présent sur le plateau de « L'After Foot » : « Mike Maignan est en train de manger la tête des gens : « comment on va lui mettre un péno ? Comment on va lui mettre un but ? » Je me disais, est-ce qu'il y a eu tant de gardiens que ça qui ont donné impression dans l'histoire des gardiens que ça va être très compliqué de lui mettre un but ? Il n'y en pas tant que ça. »

