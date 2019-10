Rennes, Stéphan : "Combatif et déterminé"

L’entraineur de Rennes assure ne pas être perturbé du tout par les questions relatives à son futur.

Le n’a plus signé le moindre succès depuis neuf rencontres, toutes compétitions confondues. Une longue série négative et qui, inévitablement, fragilise Julien Stéphan dans sa fonction. Alors qu’il y a encore quelques semaines, le jeune technicien était elévé au rang de héros local suite au triomphe en , aujourd’hui il est comme tous les coaches confrontés à une dynamique négative, à savoir en danger.

Mercredi, et à la veille du match de contre le CFR Cluj, Stéphan a été interrogé à propos de son cas. L’intéressé a assuré ne pas du tout s’en soucier. « Ma position d'entraîneur, elle a été fragilisée il y a quelques semaines lors de la sortie médiatique de la direction du club sur le site du club. Oui, je l'ai été à ce moment-là. Mais je suis extrêmement combatif et déterminé, a-t-il tonné. Pour résumer un peu mon état d'esprit, je vais paraphraser Churchill, qui disait que son histoire lui serait indulgente car il avait décidé de l'écrire. Donc moi, je suis dans cet état d'esprit là, très déterminé, extrêmement soudé avec le staff et les joueurs pour inverser la tendance. »

« Je suis le même coach qu’il y a six mois »

À la question ensuite s’il joue sa place lors des deux matches à venir, l'entraineur des Rouge et Noir a rétorqué sereinement : « Ça, ce n'est pas à moi d'y répondre, je ne sais pas. J'ai répondu sur mon positionnement et mon état d'esprit, voilà, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Je suis extrêmement combatif, je suis le même coach qu'il y a six mois quand on avait gagné la finale de la Coupe de , je n'ai pas changé mon état d'esprit. Donc on continue, on avance, on travaille. »

Pour ce qui est de l’adversaire roumain qui se dresse devant son équipe, Stéphan a affirmé être au fait de toutes les forces et faiblesses. Il a aussi indiqué avoir préparé ses troupes à un grand défi physique. « C'est une équipe très expérimentée, qui s'appuie sur un bloc-équipe très compact, qui a une bonne faculté à se projeter vers l'avant, qui est aussi très forte sur coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup d'engagement dans cette équipe, elle est difficile à manœuvrer. Nous, on doit augmenter notre niveau d'intensité, de détermination sur le terrain. »