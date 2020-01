Rennes, Stéphan : "Beaucoup trop tôt pour parler de tournant"

L'entraîneur du Stade Rennais a dressé les louanges de l'OM, son futur adversaire, et ne veut pas s'enflammer.

Le va passer au révélateur en ce début d'année 2020. Troisième de à la trêve, Rennes débute l'année avec un choc contre l' , deuxième, et a l'occasion d'envoyer un message fort en cas de succès face aux Phocéens. Les hommes de Julien Stéphan pointent à cinq points de l'OM, avec un match en moins, et peuvent récupérer la seconde place en cas de victoire à Marseille puis à Nîmes. Toutefois, Julien Stéphan n'a pas voulu s'enflammer en conférence de presse, assurant qu'il est encore trop tôt dans la saison pour parler du podium.

"Un tournant ? Pour nous c'est beaucoup trop tôt, on n'en est qu'à la moitié du championnat et on n'était pas censés au départ boxer dans la même catégorie que Marseille. Il se trouve que notre série de décembre nous a permis de nous situer très haut au niveau du classement, donc ça va être un gros match contre une équipe qui est aussi sur une excellente dynamique, en pleine bourre, avec des joueurs de talent, bien équilibrée, avec beaucoup d'automatismes", a expliqué l'entraîneur de Rennes.

"Rennes-OM, c'est toujours une affiche"

"Moi, je ne parle pas de podium, je parle de progression collective, d'aboutissement sur l'enchaînement des matches. L'évolution sur le plan collectif me convient, même si on a des axes de progrès, et pour le reste, je ne suis pas du tout focalisé sur le classement pour l'instant, on verra à cinq journées de la fin où on en sera. Penser à la 2ème place ? Je pense que vous y pensez beaucoup plus que nous, nous on est assez tranquilles par rapport à ça, on n'y pense pas, on se prépare à un rapport de forces, aux différents scenarii qu'il peut y avoir. Là maintenant, c'est le troisième qui reçoit le second, c'est une affiche, forcément, mais Rennes-OM c'est toujours une affiche, avec un seul succès pour nous à domicile sur les dix dernières années. C'est une affiche du moment, on va l'aborder avec beaucoup d'appétit et de gourmandise car c'est l'OM, un club prestigieux, et qu'on a envie de maintenir une bonne dynamique", a ajouté le technicien français.

Julien Stéphan a encensé l'OM et André Villas-Boas : "J'ai beaucoup d'estime et de respect par rapport à ce qu'il a réussi à mettre en place. Il a impacté son équipe très rapidement, il a l'air d'y avoir une excellente mentalité dans l'équipe, une grande confiance entre le coach et le joueur, derrière un public au diapason. Malgré son âge (42 ans), c'est quelqu'un de très expérimenté qui a eu des résultats déjà fantastiques, donc il prouve une nouvelle fois sa valeur et son talent".

"Toute équipe a des failles, mais elles se réduisent de semaine en semaine, je trouve. Ils défendent de manière très compacte et rigoureuse, ils ont une bonne capacité de projection aussi sur les transitions, et je les trouve de plus en plus performants sur attaque placée. Nous, par rapport à samedi (0-0, 5-4 aux t.a.b. contre Amiens en ), il faudra qu'on soit plus consistant au niveau de notre bloc-équipe, et la notion d'efficacité sera évidemment primordiale", a conclu l'entraîneur de Rennes.