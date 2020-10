Rennes - Serhou Guirassy : "On n'a pas été assez tueurs"

Auteur de l'unique but rennais face à Krasnodar (1-1), l'attaquant des Rouge et Noir a regretté le manque de réalisme de son équipe, mardi soir.

Soir de première au Roazhon Park ! Mardi soir, le disputait en effet le premier match de Ligue des Champions de son histoire, face à Krasnodar. Un évènement pour tout un club. Pour ce rendez-vous historique, les Rouge et Noir ont toutefois été contraint de partager les points devant leurs supporters (1-1). Frustrant...

"On s'est déconcentrés, et on l'a payé cash"

Face à Krasnodar, Rennes a pourtant livré une prestation bien remplie, et a tout tenté pour débloquer la situation, conscient qu'une victoire s'imposait pour bien débuter son parcours dans un groupe relevé, complété par et le . Auteur de l'unique but breton dans l'histoire de la C1, Serhou Guirassy regrettait le manque de réalisme.

PSG-MU (1-2) : seul Navas aura été à la hauteur​

Plus d'équipes

"Premièrement, on a fait un bon match. Après, c'est la . On sait que ça paye cash. On a marqué, mais on s'est déconcentrés, et on l'a payé cash. On a eu des opportunités derrière mais on n'a pas été assez tueurs. C'est ce qui fait la différence en Ligue des champions", a ainsi confié l'attaquant rennais au micro de RMC Sport, après la rencontre. Auteur de l'ouverture du score sur pénalty, l'ancien d'Amiens a en tout cas confirmé ses bonnes dispositions du moment. Prometteur.