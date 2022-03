Rennes se promène, Bordeaux s’enfonce… Le résumé de la 29e journée de Ligue 1

Tout comme l’AS Monaco, large vainqueur plus tôt du PSG (3-0), le Stade Rennais s’est parfaitement remis de son élimination européenne. Seulement trois jours après sa sortie de route en C4, l’équipe bretonne s’est changé les idées en battant Metz. Les hommes de Bruno Genésio ont même laminé les Grenats avec une victoire sur le score de 6-1.

Déjà impressionnants la semaine dernière à Lyon (4-2), les Rouge et Noir se sont de nouveau montrés irrésistibles offensivement. Ils ont donc scoré 6 fois, et ce avant même que les deux tiers de la rencontre ne se soient écoulés. Trois joueurs se sont partagés les honneurs sur la feuille des buteurs. Serhou Guirassy a inscrit un triplé, tandis que Martin Terrier a mis un doublé et Hamari Traoré s’est contenté d’une seule réalisation. En s’imposant ce dimanche, Rennes devient le nouveau dauphin du PSG, en attendant la sortie de l’OM dans l’autre soirée.

Bordeaux, de mal en pis

L’autre fait marquant de cet après-midi dominical en Ligue 1 a été le nouveau revers de Bordeaux. Même en ayant joué avec deux joueurs en plus sur le terrain pendant presque une mi-temps, les Marine et Blanc ont trouvé le moyen de s’incliner 2-0. Wahi et Mollet avaient scoré pour les Pailladins dès le premier quart d’heure du jeu. Avec cette énième défaite, le FCGB compte désormais cinq points de retard sur le barragiste qu’est l’ASSE.

Dans les autres matches, notons le succès précieux du SCO d’Angers face au Stade Brestois. En difficulté depuis quelques matches, l’équipe de Baticle a su se redresser et assurer les trois points mis en jeu. Sofiane Boufal a signé l’unique réalisation de la rencontre sur pénalty (1-0). En gagnant, Angers prend ses distances avec la zone rouge.

Pour finir, Strasbourg a été contraint au match nul sur le terrain de Lorient (0-0). Alors qu’ils avaient l’occasion de remonter sur le podium, les Alsaciens n’ont pas été en mesure de mettre à mal la défense morbihannaise. Pour son grand retour au Moustoir, Kevin Gameiro est notamment resté muet aux avant-postes. Le nul enregistré n’est cependant une si mauvaise affaire, autant pour le Racing que pour le FCL.