Rennes - Sarr, Niang et Grenier suspendus contre Monaco

Julien Stephan devra se passer de trois joueurs importants de son effectif pour la réception de Monaco le 1er mai (34e journée).

Rennes devra faire sans trois éléments importants lors de la réception de , mercredi prochain pour le compte de la 34e journée de championnat, match reporté en raison de la finale de la .

Après avoir récolté trois cartons jaunes sur une période de 10 rencontres, Clément Grenier, Ismaïla Sarr et M'baye Niang seront en effet suspendus pour la réception des Monégasques au Roazhon Park. Une mauvaise nouvelle pour Julien Stephan et son staff, alors que Rennes ne s'est plus imposé en championnat depuis le 10 mars dernier contre (3-1) et reste sur une défaite à (2-3).

Tous titulaires indiscutables avec les Rouge et Noir, Grenier, Sarr et Niang ont inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives à eux trois depuis le début de la saison. Onzièmes à treize points de Marseille alors qu'il reste cinq journées, les Rennais n'ont plus guère de chances d'obtenir une qualification européenne via le championnat.

S'ils veulent revivre l'épopée de cette saison achevée en huitièmes de finale contre (3-1, 0-3), il leur faudra s'imposer ce samedi (21h) en finale de la Coupe de contre le PSG, ce qui serait le premier trophée du club depuis 1971. Un match pour lequel Julien Stephan pourra compter sur l'intégralité de son effectif, excepté Jordan Siebatcheu, trop juste.