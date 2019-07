Rennes : Sacha Boey signe pro, Damien Da Silva prolonge

Le jeune Sacha Boey a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais, qui a prolongé le bail du cadre Damien Da Silva.

Le continue de s'activer durant ce mercato estival. Ce lundi, le jeune défenseur latéral droit Sacha Boey a paraphé son premier contrat professionnel avec le club breton comme annoncé par Goal . Un bail portant sur trois saisons, qui lie ce pur produit du centre de formation rennais au club jusqu'en juin 2022.

Convoqué à plusieurs reprises en fin de saison par Julien Stéphan, Sacha Boey est apparu pour la première fois en le 5 mai dernier à (2-2).

Comme prévu, @BoeySacha a signé son premier contrat pro (3 ans, 2022) aujourd'hui à #Rennes . https://t.co/UT7Fewo2N4

— Benjamin Quarez (@B_Quarez) 1 juillet 2019

Par ailleurs, le défénseur central Damien Da Silva a prolongé son contrat avec le club. Arrivé en provenance du Stade Malherbe il y a un an, ce cadre expérimenté (31 ans) a réalisé une saison pleine, cumulant 49 apparitions toutes compétitions confondues. Da Silva a rempilé jusqu'en 2021.

"Ça récompense la saison dernière et ça me booste pour celle à venir" , s'est-il enthousiasmé dans des propos retranscrits sur le site officiel du club. "Je suis très heureux de rester ici. Comme je l’ai toujours dit, je suis très bien dans ce club et je suis très content de prolonger l’aventure ici. Pour l’instant, tout se passe bien pour moi et je tiens à remercier le club et le Président pour leur confiance. Le meilleur moyen de le faire est de le montrer sur le terrain. Je reprends avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d’envie".