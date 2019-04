Rennes - PSG | Streaming, Horaire, TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Le Stade de France sera le théâtre ce samedi de la finale de la Coupe de France. Quadruple tenant du titre, le PSG défend son trophée contre Rennes.

Une semaine après avoir conquis son huitième titre de champion de , le PSG va tenter ce dimanche d'aller chercher sa 13e coupe nationale. Et assurer par la même occasion un quatrième doublé en l'espace de cinq ans. Les Franciliens sont motivés, mais leurs adversaires du jour le sont tout autant. Sans trophée remporté depuis 48 ans, le Stade Rennais est déterminé à mettre fin à sa période de disette, et se débarrasser accesoirement de son étiquette de looser.

Même s'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs dix derniers matches et qu'ils ne pointent qu'à la 11e place du classement de la , les Rouge et Noir ont des atouts à faire valoir. Et ils l'ont souvent montré cette saison, avec notamment la belle épopée réussie en . L'équipe bretonne ne fait plus de complexe face à des formations qui lui sont supérieures sur le papier. L'OL l'a notamment appris à ses dépens en demi-finale de cette . Face au PSG, il s'agira donc de signer un autre gros coup et valider ainsi par une ligne au palmarès tous les progrès accomplis ces derniers mois sous la houlette de Julien Stéphan.

Pour créer l'exploit, Rennes comptera notamment sur Hatem Ben Arfa. L'ancien international tricolore sera gonflé à bloc pour briller face à son ancienne équipe, mais aussi pour décrocher son premier titre depuis 2010 et son départ de l'OM. À 32 ans, l'ancien enfant terrible du football français dispose peut-être de la dernière opportunité de briller lors d'un grand soir. C'est un grand rendez-vous, le genre de rendez-vous qu'il affectionne. Et pour réussir son pari, il pourra compter sur le soutien de 30000 supporters rennais.

Bien entendu, le PSG ne l'entend pas de cette oreille. L'équipe de la capitale ne s'imagine pas laisser filer cette finale, et achever son exercice avec un titre seulement. Ce qui serait une première depuis 2012. Un tel scénario serait vécu comme un vrai désastre. Par les joueurs, par l'entraineur, dont le crédit s'est considérablement réduit, par la direction et aussi par Doha. Une victoire ce samedi est considérée comme vitale pour l'image du club. Avec un onze de départ qui ressemble à l'équipe-type, l'erreur est d'autant moins permise, même si les Cavani, Neymar, Verratti et Di Maria reviennent tout juste de blessure. Paris sait donc ce qu'il lui reste à faire pour échapper à une deuxième humiliation en l'espace de deux mois.

Match Rennes - PSG Date Samedi 27 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur France Telévisions et Eurosport 2.

Chaîne TV française Streaming France 2 Eurosport 2 site France.tv Eurosport Player

COMPOS PROBABLES

C'est avec un groupe quasi au complet que le se présente face au PSG, excepté les absents de longue date comme l'attaquant Jordan Siebatcheu, trop juste. Julien Stephan a choisi de se priver des services du latéral gauche, Souleyman Doumbia, pourtant titulaire lors des deux derniers matches.

Equipe probable de Rennes : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Sarr, André (c), Grenier, Bourigeaud - Ben Arfa - Niang.

Il y a eu une grosse frayeur vendredi soir dans le camp parisien lorsque Kylian Mbappé a dû écourter sa séance d'entrainement. L'international français a ressenti une douleur musculaire à un mollet. Finamement, il y aurait eu plus de peur que de mal et le natif de Bondy devrait finalement pouvoir tenir sa place.

L'article continue ci-dessous

En attaque, Mbappé sera associé à Cavani, qui va honorer sa première titularisation depuis le 9 février dernier. Un doute subsiste logiquement concernant son état de forme, mais le staff parisien se montre serein. Et il en est de même en ce qui concerne Neymar et Angel Di Maria, les deux autres revenants de marque. Le duo sud-américain devrait occuper les flancs dans un système en 4-4-2.

Fortement incertain pour cette finale, Marco Verratti devrait finalement pouvoir tenir sa place. Il ne souffre pas de la cheville à laquelle il s'était blessé le week-end dernier en championnat. Dans l'entrejeu, il sera accompagné de Dani Alves. Le Brésilien laissera le poste d'arrière droit vacant, et celui-ci ne reviendra ni à Kehrer, ni à Meunier, tous deux indisponibles. C'est le jeune Dagba qui devrait avoir l'immense honneur d'évoluer comme latéral.

Equipe probable de PSG : Areola; Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Dagba; Daniel Alves, Verratti - Di Maria, Neymar; Cavani, Mbappé.