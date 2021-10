Rennes-PSG : Paris presque au complet en Bretagne

Dimanche, le Paris Saint-Germain se présentera en Bretagne avec un groupe de 22 joueurs, mais sans Sergio Ramos, Draxler, Kurzawa et Bernat.

Restant sur huit succès en autant de rencontres de Ligue 1 disputées depuis le début de cet exercice 2021-22, le Paris Saint-Germain se déplacera à Rennes avec le costume de leader incontesté, ce dimanche (13h00). Pour ce déplacement en Bretagne, Mauricio Pochettino a fait appel à un groupe de 22 joueurs et quasi au complet.

En effet, à la veille de cet affrontement face aux Rouge et Noir, le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe via son habituel point médical. Quatre jours après la victoire en Ligue des Champions face à Manchester City (2-0), le club de la capitale dispose de presque toutes ses forces vives, notamment dans le secteur offensif.

Ainsi, seul l'international allemand Julian Draxler manque à l'appel, malade. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar seront quant à eux bien présents. Au même titre que Mauro Icardi, qui doit désormais se contenter d'un rôle de remplaçant. Au milieu de terrain, le PSG dispose d'une multitude de choix. Idrissa Gueye, victime d'un tacle appuyé de Kevin de Bruyne en C1, est bien là. Tout comme Georginio Wijnaldum, arrivé cet été mais qui peine toujours à s'imposer comme titulaire dans l'équipe francilienne.

Moins de profondeur d'effectif en défense

Défensivement, Juan Bernat est absent. "Il faut avoir le feu vert médical et l'autre chose c'est de sentir qu'il est prêt. Et ce n'est pas le cas", a confié Mauricio Pochettino à son sujet en conférence de presse. Autre latéral gauche de l'effectif parisien, Laywin Kurzawa, malade, ne verra pas non plus la Bretagne. Pour sa part, Sergio Ramos "poursuit sa préparation individuelle sur le terrain", et devra donc attendre au moins jusqu'à la fin de la trêve internationale pour effectuer ses grands débuts avec le PSG.





Rien d'alarmant, même si le défenseur formé au club Presnel Kimpembe enchaîne les matches depuis le début de saison. Est-il trop utilisé ? Non, selon son entraîneur. "Il joue assidûment et il se sent bien. Jeudi, on a eu des discussions avec lui et il m'a dit qu'il se sentait de mieux en mieux. Et plus il joue, plus il se sent bien. On a joué un match mardi et il y a cinq jours, c'est suffisant pour récupérer", a assuré l'ancien technicien des Spurs de Tottenham, toujours ce samedi, en conférence de presse.

Le groupe complet :

​Keylor Navas, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Neymar JR, Angel Di Maria, Rafinha, Danilo Pereira, Sergio Rico, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, Idrissa Gueye, Leo Messi, Gianluigi Donnarumma.